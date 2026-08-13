남부 가뭄 비상…경남 저수율 평년의 46.5% "급수차 등 총동원"

AI 핵심 요약beta
- 정부가 13일 가뭄·폭염 점검회의를 열고 대응을 강화했다.
- 남부지역 저수율이 급감해 급수차·양수기·병물 지원에 나섰다.
- 수상안전 대책기간을 9월 13일까지 2주 연장했다.
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늦더위 대비 수상안전 대책기간 9월 13일까지 2주 연장
[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 강수량 부족으로 남부지역을 중심으로 가뭄이 심화하면서 정부가 급수차와 이동식 양수기 등 가용 수단을 총동원하기로 했다. 9월까지 평년보다 높은 기온이 이어질 것으로 전망됨에 따라 여름철 수상 안전관리 대책기간도 2주 연장한다.
행정안전부는 13일 김광용 재난안전관리본부장 주재로 중앙재난안전대책본부 '가뭄·폭염 및 수상안전 점검회의'를 열고 가뭄 지역 용수공급과 폭염 취약계층 관리, 수상 안전대책 등을 점검했다.
정부는 우선 최근 가뭄 상황이 악화하고 있는 남부지역의 저수율과 용수공급 대책을 집중 점검했다.
강수량 부족이 이어지고 있는 경남지역 저수율은 33.0%로 평년 71.0%의 46.5% 수준까지 떨어졌다. 전남광주는 43.4%, 전북 36.5%, 경북 47.5%로 이들 지역 역시 저수율이 평년의 50~60%대에 머물고 있다.
정부는 가뭄 대응을 위해 현재 소방청 물탱크차 200대와 산림청 산불 진화차량 62대를 비상 급수 지원에 투입하고 있다. 가뭄에 취약한 도서지역과 소규모 급수시설을 중심으로 병물 27만병을 지원하고 물 절약 캠페인도 진행 중이다.
행안부는 농림축산식품부와 지방정부에 급수차 추가 운행과 이동식 양수기 이용 확대, 퇴수 재이용 등 활용 가능한 수단을 총동원하도록 지시했다. 현장을 직접 점검해 농작물 피해와 농업인 애로사항도 살피도록 했다.
폭염 취약계층에 대한 안전관리도 강화한다.
올여름 온열질환자는 지난 11일까지 누적 3382명으로 전년 같은 기간보다 0.4% 감소했다. 이 가운데 60대 이상이 약 45.4%를 차지했다.
행안부는 보건복지부와 지방정부에 고령층 등 취약계층에 대한 현장 안전관리를 강화하도록 당부했다. 지방정부와 일선 소방서가 협업해 소방 예찰 활동 과정에서 취약계층에 냉방물품을 지급하고 폭염 행동요령과 무더위쉼터 이용 정보를 안내하는 방안도 논의했다.
9월 늦더위에 대비해 수상 안전관리 기간도 연장한다. 행안부는 9월까지 평년보다 높은 기온이 이어질 것이라는 기상 전망에 따라 당초 이달 31일까지였던 수상 안전관리 대책기간을 다음 달 13일까지 2주 연장하기로 했다.
이에 따라 안전요원 배치와 전담 공무원 운영 등 안전관리 체계를 오는 23일까지 재정비한다. 기상 상황과 지방정부 여건에 따라 연안해역과 하천·계곡, 폐장 해수욕장 등에 대한 주말 안전관리도 이어가 성수기 이후 발생할 수 있는 관리 공백을 최소화할 계획이다.
김광용 행정안전부 재난안전관리본부장은 "관계 부처와 지방정부는 가뭄이 지속되는 지역의 용수가 차질 없이 공급되도록 선제적으로 대응해 국민 피해를 최소화하고, 폭염이 재차 심해질 상황에 대비해 현장 대책도 끝까지 점검해 달라"고 강조했다.
이어 "9월 늦더위에도 안전한 수상 활동을 즐길 수 있도록 관계기관과 함께 수상안전을 철저히 관리하겠다"며 "국민 여러분께서도 구명조끼 착용 등 물놀이 기본수칙을 잘 지켜 안전한 여름을 보내시길 바란다"고 말했다.
abc123@newspim.com