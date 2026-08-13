카카오뱅크 노조, 14일 두번째 파업..."추가 쟁의 검토"

AI 핵심 요약beta
- 카카오뱅크 노조가 13일 준법투쟁에 돌입했다.
- 카카오지회는 14일 두 번째 전면 파업을 예고했다.
- 노조는 성과보상과 임금 인상을 요구했다.
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"성과보상·임금 인상안 마련해야"
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 카카오뱅크 노동조합이 준법투쟁에 돌입한 데 이어 오는 14일 두 번째 전면 파업을 예고하며 사측 압박 수위를 높였다.
전국화학섬유식품산업노동조합 카카오지회는 14일 하루 동안 전면 파업을 실시한다고 13일 밝혔다. 지난달 31일 카카오뱅크 출범 이후 첫 파업을 벌인 데 이어 두 번째 파업이다.
노조는 이번 파업으로 카카오뱅크의 연례 사내 기술 콘퍼런스인 '코드러너(Code Runner)' 운영에도 차질이 발생할 것으로 전망했다.
코드러너는 카카오뱅크 임직원들이 기술 경험과 개발 성과를 공유하는 연례 행사로, 발표와 행사 기획, 운영 등이 구성원들의 자발적인 참여를 통해 이뤄진다.
노조는 회사가 코드러너를 통해 기술력과 조직문화를 대외적으로 홍보하면서도 정작 이를 만들어온 구성원들의 성과보상과 임금 인상 요구에는 충분한 해결책을 제시하지 않고 있다고 주장했다.
한장현 카카오뱅크 스태프는 "코드러너의 주인공은 행사를 준비하고 기술을 공유해 온 구성원들"이라며 "구성원들의 성과는 홍보 수단이 아니라 정당한 보상으로 이어져야 한다"고 말했다.
노조는 지난달 첫 파업 이후에도 사측이 조합원들이 받아들일 수 있는 수준의 교섭안을 제시하지 않았다며 12일부터 준법투쟁에 돌입했고, 14일 전면 파업을 실시하기로 결정했다고 설명했다.
카카오지회는 이번 파업 이후에도 요구안이 받아들여지지 않을 경우 준법투쟁과 추가 파업을 이어갈 계획이다. 특히 은행 업무에 직접적인 영향을 줄 수 있는 연속 파업 등 강도 높은 쟁의행위도 검토하고 있다고 밝혔다.
서승욱 카카오지회장은 "지난달 31일 파업은 끝이 아니라 시작"이라며 "회사가 구성원의 노동과 성과를 정당하게 인정하고 실질적인 교섭안을 제시할 때까지 투쟁을 이어갈 것"이라고 말했다.
이어 "사측이 책임 있는 해결 방안을 제시한다면 노조도 대화와 교섭에 성실하게 임할 것"이라고 덧붙였다.
peterbreak22@newspim.com