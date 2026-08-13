토마토시스템, 상반기 매출 167억…전년비 46% 증가

AI 핵심 요약beta
- 토마토시스템은 13일 상반기 매출 167억원으로 46% 늘었다
- 상반기 영업이익 2억6000만원으로 흑자 전환했다
- 하반기 AI UI/UX 솔루션으로 사업 확대에 나선다
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 토마토시스템은 2026년 상반기 연결 기준 매출액이 166억9900만원으로 전년 동기 114억4600만원 대비 46% 증가했다고 13일 밝혔다.
올해 2분기 매출액은 84억1500만원으로 전년 동기 58억5900만원 대비 43.6% 늘었다. 상반기 영업이익은 2억6000만원으로 흑자 전환했으며, 올 2분기도 흑자를 기록했다.
토마토시스템은 실적 개선 배경으로 대학 차세대 정보화 사업과 공공·금융권 프로젝트 수행, 자체 사용자 화면·경험(UI/UX) 개발 플랫폼 사업 확대를 제시했다. 토마토시스템은 대학과 공공, 금융 등에서 축적한 시스템 구축 경험을 기반으로 사업을 운영하고 있다.
하반기에는 AI 기반 UI/UX 개발 솔루션 '엑스빌더6 아이젠(eXBuilder6 AIGen)'을 중심으로 AI 솔루션 사업 확대에 나선다. 엑스빌더6 아이젠은 생성형 AI 기술을 활용해 자연어와 이미지 등을 기반으로 UI 화면과 소스코드를 자동 생성하는 솔루션이다. 토마토시스템은 기존 '엑스빌더6(eXBuilder6)' 고객 기반과 산업별 납품 실적을 바탕으로 사업을 확대한다는 계획이다.
토마토시스템 관계자는 "상반기에는 대학 차세대 정보화 사업을 비롯해 공공·금융권 주요 프로젝트를 수행하며 외형 성장을 이어갔다"며 "하반기에는 기존 주력 사업과 함께 자체 UI/UX 개발 플랫폼과 AI 솔루션을 중심으로 사업 경쟁력을 강화할 것"이라고 말했다.
이어 "AI 사업의 성과를 가시화하는 동시에 미국 디지털 헬스케어 사업을 중장기 성장동력으로 육성해 글로벌 시장에서의 사업 기회도 확대해 나가겠다"고 덧붙였다.
dconnect@newspim.com