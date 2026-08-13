엘리비젼, 로보웍스 100% 자회사로 편입

AI 핵심 요약beta
- 엘리비젼은 13일 로보웍스를 100% 자회사로 편입했다.
- 양사는 키오스크와 로봇·드론 기술을 결합해 자동화 솔루션을 키우기로 했다.
- 스마트팩토리·공공안전 시장 진입과 공동 수주를 추진한다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 엘리비젼은 주식교환을 통해 로보웍스를 100% 자회사로 편입하는 계약을 체결하고, 공동 사업 추진을 위한 업무협약(MOU)도 맺었다고 13일 밝혔다.
양사는 엘리비젼의 키오스크 사업 기반에 로보웍스의 로봇·드론 기술을 접목해 기존 단말기 중심 사업을 자동화 솔루션 영역으로 확장한다는 계획이다. 이를 통해 스마트팩토리와 공공·안전 분야 시장에 진입한다는 방침이다.
엘리비젼은 공공기관 등을 대상으로 베리어프리(Barrier-Free) 키오스크를 공급하고 있다. 베리어프리 키오스크는 장애인과 고령자 등 디지털 기기 사용에 어려움을 겪는 이용자도 사용할 수 있도록 접근성을 높인 무인정보단말기다.
장애인차별금지법에 따른 키오스크의 장애인 접근성 보장 의무가 올해부터 전면 시행됐다. 엘리비젼은 이용자의 신체 조건에 맞춰 기기 높이를 조절할 수 있는 자동 높낮이 조절 관련 특허를 보유하고 있다.
로보웍스는 이현종 대표가 설립한 로봇 업체다. 이 대표는 2010년 K-로봇 휴머노이드 성인부 1위, 2019년 소비자가전전시회(CES) 드론·로봇 부문 최고혁신상을 수상했다. 로보웍스는 휴머노이드와 4족 보행 로봇, 자율이동로봇(AMR), 협동로봇 등을 공급하고 있으며, 하드웨어와 함께 자체 소프트웨어를 적용한 통합 솔루션을 제공한다. 국방·안전 분야에서는 탐사로봇과 드론 제조 역량도 갖추고 있다.
양사는 우선 엘리비젼의 키오스크 솔루션과 로보웍스의 AMR·협동로봇을 연계한 스마트팩토리 솔루션 개발을 추진한다. 키오스크를 제조·물류 현장의 로봇 및 자동화 시스템과 연결하는 통합 인터페이스로 발전시킨다는 구상이다.
이후 제조·물류를 비롯해 공공기관과 안전·국방 등 정부·공공 조달(B2G) 영역으로 적용 범위를 넓히고, 양사 영업망과 고객 네트워크를 활용한 공동 수주에도 나설 계획이다.
엘리비젼 관계자는 "이번 로보웍스 편입으로 사업 영역이 기존 키오스크에서 로봇·자동화 솔루션까지 확장될 것"이라며 "양사가 확보한 기술과 영업·서비스 기반을 결합해 스마트팩토리와 공공·안전 시장에서 신규 수주를 확보하겠다"고 말했다.
엘리비젼은 올해 손익분기점(BEP) 돌파를 목표로 하고 있으며, 2027년부터 실적 성장을 본격화해 2028년 코스닥 이전상장을 추진할 방침이다.
dconnect@newspim.com