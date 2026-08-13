포톤, OIS 비중 확대로 상반기 흑자 전환 성공

AI 핵심 요약beta
- 포톤은 13일 상반기 영업이익 흑자전환했다.
- 매출 646억원으로 20% 늘고 순익 13억원을 기록했다.
- OIS 비중 확대와 자동화로 수익성을 높였다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 포톤은 2026년 상반기 연결 기준 영업이익과 당기순이익이 모두 흑자로 전환했다고 13일 밝혔다.
포톤의 상반기 매출액은 646억원으로 전년 동기 대비 약 20% 증가했다. 영업이익은 4억7000만원, 당기순이익은 13억원을 기록했다.
포톤은 실적 개선 배경으로 고부가가치 제품 중심의 사업 포트폴리오 재편을 제시했다. 원재료 비중이 높은 폴디드줌 조립품(Assy)의 매출 비중은 줄어든 반면, 광학식 손떨림 보정장치(OIS) 조립품 매출 비중은 지난해 46%에서 올해 61%로 확대됐다. OIS는 촬영 중 발생하는 흔들림을 렌즈나 이미지센서의 움직임으로 보정하는 스마트폰 카메라 부품이다.
포톤은 공정 자동화 확대와 원가 절감을 통해 생산성을 높이고 비용을 줄여 왔다고 설명했다.
하반기에는 OIS 중심의 사업 확대를 이어가는 한편, 최근 발표한 엣지큐(EdgeQ)와의 사업 협력을 통해 양자 열전 냉각 분야로 사업 영역을 넓힐 계획이다.
김정욱 포톤 회장은 "상반기 실적은 제품 포트폴리오 개선과 제조 경쟁력 강화 노력이 성과로 이어진 결과"라며 "기존 사업의 수익성을 강화하는 동시에 엣지큐를 중심으로 한 신규 사업 확대를 통해 성장동력 확보에 집중하겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com