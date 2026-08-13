HJ중공업, 상반기 어닝서프라이즈 달성…영업익 894억 기록

AI 핵심 요약beta
- HJ중공업이 13일 상반기 어닝서프라이즈를 냈다.
- 상반기 매출 1조2713억 원, 영업익 894억 원이었다.
- 조선부문이 성장 주도했고 건설도 흑자를 유지했다.
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수익성 중심 수주 전략 지속
[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = HJ중공업이 조선·건설 양쪽 엔진을 동시에 돌리며 상반기 실적에서 어닝서프라이즈를 터뜨렸다.
HJ중공업은 지난 12일 공시를 통해 2026년 상반기 연결 기준 매출 1조2713억 원, 영업이익 894억 원, 당기순이익 881억 원을 기록했다고 13일 밝혔다.
전년 동기와 비교하면 매출은 38.5% 늘었고 영업이익은 8배 이상 증가했다. 당기순이익은 적자에서 흑자로 돌아서며 실적이 뚜렷하게 개선됐다.
상반기 실적을 이끈 것은 조선부문이었다. 조선부문은 상선 사업에서 친환경·고부가가치 컨테이너선 건조가 본격화됐고, 방산 등 특수선 사업의 수익성이 반영되며 성장세를 보였다.
조선부문 상반기 매출은 6786억 원으로, 전년 동기 3866억 원보다 75.5% 증가했다. 영업이익은 817억 원을 기록해 전체 이익 개선을 주도했다.
건설부문도 원자재 가격 상승 부담 속에서 공공공사와 주택·토목 사업을 차질 없이 진행하며 흑자를 유지했다. 상반기 건설부문 매출은 5844억 원, 영업이익은 78억 원이었다.
회사 측은 수익성 중심의 선별 수주 기조를 이어가고, 공정 관리와 리스크 관리에 집중하겠다는 방침이다. 신분당선과 GTX 등 대형 국책사업, 정비사업도 일정에 맞춰 이행할 계획이다.
조선업계 전반에서도 고부가가치 선종 중심의 선별 수주 전략이 이어지고 있다. HD한국조선해양은 최근 수주 목표의 96%를 반년 만에 채웠고 HD현대중공업은 초과 달성했다고 밝혔다.
HJ중공업 관계자는 "수익성 중심의 수주 전략과 공정 효율화, 원가 절감 노력이 결실을 맺고 있다"며 "친환경·고부가가치 선박 수주와 건설부문 포트폴리오 관리를 통해 성장세를 이어가겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com