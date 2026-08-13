더본코리아 백종원, 美 현지 식당까지 찾았다…TBK 소스 글로벌 확장 시동

AI 핵심 요약beta
- 백종원 대표가 12일 미국 LA 오시계 식당을 찾았다.
- TBK 소스 11종의 메뉴 사례와 활용법을 소개했다.
- 현지 매장과 공급·레시피 적용 방안을 논의했다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 백종원 대표가 미국 로컬 시장 공략을 위해 직접 현지 식당을 찾아 나섰다.
더본코리아는 지난 12일 백종원 대표가 미국 로스앤젤레스 지역의 '오시계' 식당을 방문해 셰프들에게 TBK 소스 11종을 활용한 메뉴 사례를 소개하고, 매장 관계자들과 제품 공급 및 활용 방안을 논의했다고 13일 밝혔다. 매장의 메뉴 구성과 주방 환경, 조리 인력 등을 살펴본 뒤 현지 운영 여건에 적합한 소스와 표준화된 레시피, 조리 방법에 대해 의견을 교환했다.
이번 방문은 기존 해외 식품·유통 기업 중심의 B2B 협의를 실제 메뉴를 조리하는 현지 식당으로 확대하기 위해 진행됐다. 김치분말소스, 양념치킨소스, 갈비양념소스 등 총 11종으로 구성된 TBK 소스는 QR코드를 통해 표준화된 한식 레시피와 조리 방법을 제공하는 B2B 전용 제품이다.
앞서 백 대표는 지난해 9월 TBK 소스 론칭 이후 태국, 대만, 중국, 미국, 캐나다 등을 잇달아 방문하며 현지 기업들과 사업 협력을 논의해왔다. 특히 북미 지역과 태국에서는 논의가 상당 부분 진전돼 더본코리아는 업무협약(MOU) 체결 가능성을 검토하고 있다.
더본코리아 관계자는 "미국과 태국 등 현지 기업과의 협의를 구체화하는 동시에 개별 외식 매장까지 접점을 넓혀 소스와 레시피, 조리 방법을 결합한 제품 활용 방안을 지속적으로 논의해 나갈 것"이라고 말했다.
fineview@newspim.com