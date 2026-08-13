오비고, 피지컬 AI 사업 성과발표회 개최

AI 핵심 요약beta
- 오비고는 13일 AX 플랫폼 성과발표회를 열고 사업 방향을 공유했다.
- 오비고는 G사와 피지컬 AI 솔루션 기술검증을 진행해 성능을 개선했다.
- 오비고는 전력망 중심으로 AX를 확장하고 M&A도 병행하겠다 했다.
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차량용 인포테인먼트에서 사업 다각화
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 오비고는 임직원을 대상으로 피지컬 AI(Physical AI)와 인공지능 전환(AX) 플랫폼 사업의 성과와 향후 방향을 공유하는 'AX 플랫폼 사업 성과발표회'를 열었다고 13일 밝혔다.
이번 발표회는 오비고가 기존 차량용 인포테인먼트 중심에서 ▲AI 콘텐츠 ▲AI 카케어 ▲피지컬 AI 솔루션으로 사업 구조를 다각화한 이후, 전력·에너지 시장에서 진행한 기술검증(PoC) 결과와 전개 방향을 전사 차원에서 공유하기 위해 마련됐다.
발표회에서 비중 있게 소개된 사안은 에너지·전력 설비 기업 'G사'와 진행한 피지컬 AI 솔루션 기술검증 프로젝트다. 오비고는 자체 개발한 피지컬 AI 브라우저 '볼트(BOLT)'를 적용해 G사 전력 관리 시스템의 작업 처리 속도와 반응 구동 성능을 개선하고, 대용량 데이터 환경에서 동작하는 작업 환경을 구현했다. AI 기반 설계 검증과 원인 분석 지원 기술도 함께 선보였다.
오비고는 이번 검증 결과를 바탕으로 시스템 적용을 위한 후속 절차에 착수했다. 추가 AX 과제에 대한 기술검증도 이어서 확대 추진할 계획이라고 밝혔다.
기술 개발과 관련해서는 멀티모달(Multi-modal) AI와 비전언어모델(VLM), 엣지 AI(Edge AI) 기술을 고도화한다. 영상·열화상 등 시각 데이터와 전력 설비 데이터를 실시간으로 연계 분석하고 이상 징후를 탐지하는 기술의 완성도를 높여, 외부망과 분리된 폐쇄망 환경에 맞춘 피지컬 AI 기술 체계를 구축한다는 방침이다.
전력 인프라 시장에서는 AI 데이터센터 확산에 따른 전력 수요 증가와 노후 전력망 교체 주기가 맞물리고 있다. 오비고는 소프트웨어 개편이 상대적으로 적었던 전력망 핵심 설비와 관제 시스템에 자사 AI 브라우저 기술을 적용하는 방식으로 이 시장에 접근하고 있다.
황도연 오비고 대표는 "전력 인프라 분야에서 AI 브라우저 기술과 실행력으로 G사의 기준을 충족시키고, 사업 협력 기회 창출과 추가 기술검증 수주라는 성과를 만들어냈다"며 "G사와의 트랙레코드를 이정표 삼아 전력망과 같은 폐쇄망 환경에서도 안전하게 동작하는 소프트웨어 중심의 AX 플랫폼을 완성할 것"이라고 말했다.
황 대표는 이어 "G사와의 기술검증 성공 및 후속 과제 추진은 단발성 프로젝트를 넘어 전력망 공급망을 따라 발생하는 수익 구조를 확보한다는 점에서 의미가 있다"며 "전력 시장을 시작으로 에너지, 로봇, 조선, 철도 등 다양한 산업군으로 피지컬 AI 적용 범위를 확장하고 기술 기업 인수합병(M&A)도 병행하겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com