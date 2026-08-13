윈하이텍, 자사주·할증 유증으로 주주환원 시동

AI 핵심 요약beta
- 윈하이텍이 13일 20억원 자사주 신탁과 유상증자를 결정했다
- 최대주주 대상 유상증자는 29% 할증 발행돼 11일 상장했다
- 회사는 반도체·AI데이터센터 수주 확대와 신제품 성장에 기대했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
반도체 공장·모듈러 건축 등 인프라 시장 공급 지속
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 윈하이텍은 20억원 규모의 자기주식 취득 신탁계약을 체결하고, 최대주주를 대상으로 한 약 20억원 규모의 제3자배정 유상증자를 결정했다고 13일 밝혔다.
자기주식 취득은 주가 안정과 주주가치 제고를 목적으로 한다. 제3자배정 유상증자는 최대주주를 대상으로 29%의 할증률을 적용해 신주를 발행했으며, 해당 신주는 지난 11일 추가 상장됐다.
윈하이텍의 2025년 별도 재무제표 기준 상법상 배당가능이익 한도는 약 402억원이다. 회사는 이를 근거로 향후 자사주 매입 등 주주환원 정책을 이행할 재무적 기반을 확보하고 있다고 설명했다.
본업에서는 반도체 공장과 인공지능(AI) 데이터센터, 모듈러 건축 프로젝트 등 산업 인프라 시장에 대한 공급을 이어가고 있다. 윈하이텍은 이에 따라 수주 잔량도 늘고 있다고 밝혔다.
최근 공급을 본격화한 신제품 '아폴로빔(APOLLO BEAM)'은 기존 데크플레이트의 적용 범위를 수직 거푸집 구조까지 확장한 무해체 공법 제품이다. 측압철근을 최소화할 수 있는 구조를 적용해 원가 절감과 시공 안전성, 공사 기간 단축을 함께 구현하도록 설계됐다.
이 밖에 장스팬 구조를 구현해 공간 활용성과 시공 효율을 높인 '인피니데크(INFINI DECK)', 반도체 공장과 데이터센터에 특화된 중공기둥 등 탈현장건설(OSC) 기반 제품군의 적용 범위도 넓히고 있다. 윈하이텍은 이들 신제품을 올해 3분기 이후 실적 개선을 이끌 성장동력으로 제시했다.
윈하이텍 관계자는 "건설 경기 침체 속에서도 설비투자와 연구개발을 통해 기술 및 원가 경쟁력을 갖춘 신제품을 출시해 실적 개선 기반을 다졌다"며 "앞으로도 OSC 기반 건축 솔루션을 통해 현장의 프로젝트 경쟁력을 높이는 기술 파트너로 자리매김하겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com