원코리아 유스포럼, 청년 주도 통일 설계 선언

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 남한과 북한이탈주민, 고려인, 해외 출신 청년 200명이 서울에서 모여 한반도의 지속가능한 평화와 미래를 위한 국제 청년연대를 선언했다.

[이미지=원코리아 유스포럼] 원코리아 청년연대 출범식

한국피스재단(GPF Korea)이 주최하고 국내외 청년단체들이 기획·운영한 '2026 원코리아 유스포럼(One Korea Youth Forum)'이 12일 서울창업허브 공덕 컨퍼런스홀에서 열렸다. 포럼에서는 한반도 평화와 통일 비전을 바탕으로 결성된 '원코리아 청년연대(Youth Solidarity for One Korea)'가 공식 출범했다. 이번 행사는 서울특별시가 후원하는 '2026 서울시 북한이탈주민 사회통합 및 인식개선 프로젝트'의 일환으로 마련됐다.

'Startup for Peace: Global Youth for Building Sustainable Korean Peninsula'를 슬로건으로 열린 이번 포럼은 통일을 청년들이 직접 설계하고 실천하는 미래 프로젝트로 전환하는 데 초점을 뒀다. 코리안드림 크루 4기를 중심으로 대한고려인협회청년단, 북한출신 대학생 동아리 무이판사판, 미주통일연대 청년, Studec International 소속 해외 청년들이 기획 단계부터 프로그램 구성, 토론 방식, 공동선언문 작성에 참여했다.

개회식에서는 서인택 한국피스재단 회장의 환영사, 정영순 대한고려인협회 회장의 축사, 유남식 미주통일연대 공동대표의 기조연설이 진행됐다.

서인택 회장은 환영사에서 "34개국 청년들이 '원코리아'라는 주제 아래 모였다"며 "한반도 통일은 자유와 인권, 평화라는 인류 보편의 내용를 실현하는 여정"이라고 말했다.

정영순 회장은 축사에서 "서로 다른 배경과 이야기를 가진 청년들이 서로의 역사를 듣고 이해하는 만남에서 '원코리아'가 시작될 수 있다"며 "다음 세대가 분단을 물려받는 것이 아니라 이를 극복할 용기를 물려받는 미래를 만들어가길 바란다"고 강조했다.

유남식 공동대표는 기조연설에서 "청년들이 이해하고 믿으며 주도할 수 있는 비전을 제시하면 스스로 조직하고 창조하며 행동한다"며 "한반도 통일 역시 청년들이 직접 상상하고 만들어갈 미래가 돼야 한다"고 말했다.

세션 1 패널토론에서는 한국, 북한이탈주민, 고려인, 해외 출신 청년 대표 4명이 '통일 한반도 속 나의 꿈, 비전, 그리고 기여 방안'을 주제로 이용과 미래 비전을 공유했다. 패널들은 통일 이후 한반도에서 이루고 싶은 꿈과 청년 세대가 할 수 있는 역할을 제시하며 청년 주도의 통일 비전을 구체화했다.

[이미지=원코리아 유스포럼] 서인택 한국글로벌피스재단 회장

오후 'Peace Innovation Challenge'에서는 참가 청년들이 20개 팀을 구성해 UN 지속가능발전목표(SDGs)를 기반으로 한반도의 지속가능한 미래를 위한 소셜 스타트업 아이디어를 구체화했다. 각 팀은 식량안보, 보건의료, 양질의 일자리, 기후변화 대응, 평화와 제도 등 다양한 분야에서 통일 한반도의 미래 프로젝트를 발표했다.

발표 후 심사위원단의 평가를 거쳐 시상식이 진행됐다. 대상은 생태계가 잘 보존된 DMZ를 통일 후 국립공원으로 지정하고 유네스코 세계유산으로 등재하자는 'DMZ 국립공원' 프로젝트를 제안한 육상 생태계 팀이 차지했다. 최우수상은 통일 한반도를 아시아 하이웨이로 잇고 문화·관광·기술·청년 교류를 촉진하는 구상을 제안한 산업·기술·인프라 팀이 받았다.

행사의 하이라이트는 폐회식에서 진행된 '원코리아 청년연대' 공식 출범식이었다. 코리안드림 크루, 대한고려인협회청년단, 무이판사판, Studec International 등 국내외 청년단체들은 'One Korea Youth Declaration' 청년 공동선언문을 낭독하고, 한반도 평화와 통일을 위한 국제 청년협력 네트워크를 구축해 나갈 것을 선언했다.

이번 행사는 한국피스재단(GPF Korea)이 주최하고 GPY Korea, 코리안드림 크루, 무이판사판, 대한고려인협회청년단, 미주통일연대, Studec International이 공동 주관했으며, Global Goals Youth와 Loglo가 협력기관으로 참여했다.

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