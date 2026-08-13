솔리비스, 운영자금 230억 유치...전고체 배터리 공략 가속화

AI 핵심 요약beta
- 솔리비스가 13일 230억원 투자유치에 성공했다
- 황화물계 고체전해질 고도화와 생산 확대에 나섰다
- 누적 투자 652억원 확보해 글로벌 공략을 가속했다
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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 고체전해질 전문기업 '솔리비스'(대표 신동욱)는 전고체 배터리 핵심 소재인 황화물계 고체전해질 기술 고도화와 생산 역량 확대, 글로벌 사업 기반 강화를 위한 운영자금으로 230억원 규모의 투자유치에 성공하고, 차세대 배터리 소재 시장 공략에 나선다고 13일 밝혔다.
이번 투자는 오픈워터인베스트먼트와 슬기자산운용 등이 참여한 가운데 진행됐으며, 이로써 솔리비스는 2020년 설립 이후 지금까지 총 누적 652억원의 투자를 유치했다.
솔리비스는 투자유치와 함께 중소벤처기업부가 주관하는 2026년 '초격차 글로벌 딥스'와 '유니콘브릿지' 지원사업에도 동시 선정되며 독보적 기술력을 다시 한번 입증했다.
솔리비스는 이번 투자유치와 정부 지원사업을 통해 확보한 자금 및 인프라 지원을 동력 삼아 황화물계 고체전해질 양산 인프라의 자동화 수준을 높이고, 독자적인 고성능 소재 라인업을 다변화해 글로벌 배터리 제조사들과의 사업 협력을 가속화할 방침이다.
신동욱 솔리비스 대표는 "이번 성과는 독자적인 기술력과 글로벌 시장에서의 성장 가능성을 동시에 인정받은 쾌거"라며 "확보한 자금을 바탕으로 양산 경쟁력을 극대화해, 글로벌 전고체 배터리 소재 시장을 선도해 나갈 것"이라고 말했다.
이어 "전고체 배터리 상용화 시점이 다가올수록 고체전해질의 품질 안정성과 대량 생산 능력이 핵심 요소로 부각되고 있다"며 "차별화된 기술력을 바탕으로 시장 요구에 신속하게 대응하겠다"고 강조했다.
tack@newspim.com