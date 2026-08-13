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별세한 '경제황제' 주룽지 전 총리, 시장경제 WTO 中 경제체제 전환 이끈 개혁가

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  • 중국 주룽지 전 총리가 12일 98세로 별세했다
  • 그는 시장경제 전환과 WTO 가입을 이끈 개혁가였다
  • 인플레 억제·위안화 방어로 경제 개방을 주도했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

'경제 사령탑'으로 중국 개혁 주도
WTO가입성사 고속성장 기초 닦아
아시아 외환난 때 경제안정 지켜
상하이 증시 설립 추진 강력 지지

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 8월 12일 오전 11시6분 향년 98세로 별세한 중국의 주룽지(朱鎔基, 주용기) 전 국무원 총리는 중국의 시장경제 전환과 세계무역기구(WTO) 가입을 이끈 개혁가였다.

중국 공산당과 국무원은 그를 "오랜 기간 검증된 충직한 공산주의 전사이자 뛰어난 혁명가·정치가, 당과 국가의 탁월한 지도자였다"고 공식 평가했다.

고 주룽지 전 국무원 총리는 1991년 국무원 부총리에 오른 뒤 1998년 총리에 취임해 2003년까지 중국 경제 발전과 체제 전환을 주도했다. '철면 총리', '경제 황제'라는 별명답게 강력한 추진력으로 금융 체제를 바꾸고 계획경제를 사회주의 시장경제로 전환하는데 뛰어나 수완을 발휘했다.

인플레이션 24%→3%, 강력한 거시경제 조정

주룽지 전총리는 한때 중국인민은행장을 겸임하며 금융·통화정책을 직접 지휘했다. 경제 과열과 인플레이션을 잡기 위해 강력한 긴축 정책을 펼쳐 물가상승률을 24% 수준에서 3%까지 낮추고 이른바 '연착륙'을 이끌었다.

총리 취임 후에는 국유기업 개혁과 재정·조세제도 개편, 분세제 등을 추진했다. 국유기업 구조조정 과정에서 약 3000만 명의 노동자가 실직하면서 사회적 충격과 논란도 적지 않았다.

아시아 외환위기때 위안화 방어, WTO 가입 성사

1997년 아시아 외환위기 당시에는 경제성장률 8%를 유지한다는 '바오바(保八)' 목표를 내걸고 수출 확대에 주력했다. 주룽지는 위안화 평가절하를 하지 않고 버티면서 중국 경제의 안정성을 지켰다. 이는 당시 아시아 외환난 확산을 막는데 일정정도 기여했다는 평가를 받는다.

무엇보다 주룽지의 대표적 업적으로 꼽히는 것은 중국의 WTO 가입이다. 그는 미국 등과의 험난한 협상을 직접 주도해 2001년 중국의 WTO 가입을 성사시키며 중국 경제의 대외개방을 한 단계 끌어올렸다. WTO가입은 무역확대 경제성장 기술선진화로 오늘날 중국 경제 굴기의 초석이 됐다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= '경제황제'로 불렸던 중국 경제 체제 개혁가 주룽지 전 국무원 총리가 2026년 8월 12일 향년 98세로 별세했다. 사진= 신화사.  2026.08.13 chk@newspim.com

톈안먼 사태땐 군 투입 거부, 상하이증시 설립 추진

주룽지의 정치적 부상은 상하이에서 시작됐다. 1989년 6.4 톈안먼 사태 당시 상하이의 행정을 책임지면서 군을 투입한 계엄 대신 노동자 질서유지대를 활용해 혼란을 수습했다. 그는 "상하이에는 508만 명의 노동자가 있는데 군 통제가 왜 필요한가"라며 군 투입을 거부한 것으로 전해진다.

이후 상하이시 당서기 겸 시장으로서 푸둥 개발·개방을 적극 추진하고 외자 유치와 상하이증권거래소 설립 등을 밀어붙였다. 개혁개방을 둘러싼 당내 보수파의 비판에도 불구하고 덩샤오핑의 지지를 등에 업고 개혁 노선을 추진했다. 결국 덩샤오핑의 발탁으로 베이징에 진출해 부총리를 거쳐 총리가 됐다.

환상 호흡, 장쩌민과 10여년 '장주 체제'

주룽지는 장쩌민 전 국가주석과 상하이 시절부터 베이징 중앙정부까지 10여년간 호흡을 맞췄다. 두 사람의 경제개혁 협력은 이른바 '장주 체제'의 핵심으로 평가된다. 주룽지는 경제 과열을 억제하기 위한 개혁 과정에서 장쩌민의 강력한 지지가 결정적이었다고 회고하기도 했다.

홍콩 명보는 주룽지 전 총리가 홍콩에 대한 관심도 각별해 생전 네 차례나 홍콩을 방문했다고 밝혔다. 그는 아시아 금융위기 당시 위안화 평가절하를 막고 홍콩의 국제금융센터 기능과 금융시장 안정을 지키는 데 힘을 쏟았다. 홍콩 행정수반 리카창은 그의 별세에 애도를 표하고 홍콩 경제·사회 발전에 대한 지원에 감사를 전했다.

직설과 유머의 정치인 "지뢰밭이라도 전진한다"

주룽지는 강력한 개혁가이면서도 직설적이고 유머러스한 화법으로 대중적 인기를 얻었다. 1998년 총리 취임 기자회견에서 "앞길이 지뢰밭이라도 나는 주저하지 않고 앞으로 나아가겠다"며 개혁 의지를 강조했다. 반부패 투쟁 때는 "100개의 관을 준비하라"며 "그중 하나는 내 것"이라고 말해 강한 인상을 남겼다.

주룽지는 대부분 공산당 지도자가 그렇듯 실사구시형 지도자였다. 홍콩 명보는 주 전 총리가 국가회계학원에 '거짓 장부를 만들지 말라'는 뜻을 담아 '불부가장(不做假賬)' 문구를 써서 내렸다고 전했다. 자신을 '경제 황제'라고 부르는 평가에는 "나는 경제 업무를 비교적 잘 알 뿐이다"고 말했고, '주룽지 경제학'이라는 표현도 달가워하지 않았다.

주룽지는 2003년 총리직에서 물러난 뒤 공개 활동을 크게 줄였다. 2020년 병원에서 생일을 보내는 모습이 마지막 공개 근황으로 알려졌으며, 수년간 입원 생활을 이어온 것으로 전해졌다. 그의 별세로 중국의 개혁개방과 시장경제 전환을 이끈 또한명의 걸출한 경제 지도자가 역사의 무대에서 내려왔다. 

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원 chk@newspim.com

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홈플러스 67개 점포 재개장 [서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 임시 휴업 이후 지난 7일 가오픈으로 영업을 재개한 홈플러스가 13일 전국 67개 점포의 정식 재개장에 들어갔다. 홈플러스가 13일 재개장에 들어갔다. [사진 = 뉴스핌DB] 무엇보다 관건은 매출 회복 속도다. 홈플러스는 법원이 정한 회생 계획안 가결 최종 기한인 9월 4일까지 약 3주 동안 정상화 가능성을 입증하고 채권자들을 설득해야 한다. 회생 계획안이 부결되거나 회생 절차가 다시 폐지될 경우 청산 위험이 커질 수 있다. 공교롭게도 정식 개장 이후 첫 주말은 경쟁사인 이마트와 롯데마트가 광복절 연휴 장보기 수요를 겨냥해 대규모 할인전에 돌입하는 시점과 겹쳤다. 여기에 훼손된 공급망 복구와 대주주 책임을 둘러싼 노조의 반발까지 맞물리면서 회생의 첫 관문을 맞게 됐다. 유통업계에 따르면 홈플러스는 이날 전국 67개 점포의 정식 재개장에 들어갔다. 이 가운데 59개 점포는 온라인 배송도 함께 재개했다. 홈플러스는 지난달 13일 자금난을 이유로 임시 휴업에 들어간 뒤 2000억 원 규모의 긴급 운영 자금(DIP)을 확보했고, 지난 7일 67개 점포의 가오픈을 시작했다. 이후 12일까지 협력업체들과 납품 조건을 협의하고 상품 입고와 시스템 보완 작업을 진행했다. 정식 개장에 맞춰 고객 유입을 위한 할인 행사도 마련했다. 마이홈플러스 회원을 대상으로 13일부터 나흘간 한우 전 품목을 최대 50% 할인 판매한다. 14일부터 사흘간은 당당 후라이드 치킨을 50% 할인한 3490원에 선보이며, 한돈 일품포크 삼겹살·목심은 40% 할인한 100g당 1980원에 판매한다. 2000억 원 규모의 긴급 운영 자금(DIP)을 확보한 홈플러스가 13일 정식 개장했다. 사진은 서울 시내 한 홈플러스 매장. khwphoto@newspim.com ◆ 이마트·롯데마트는 연휴 할인전 문제는 빅2도 같은 시기에 대규모 할인전에 나선다는 점이다. 이마트와 롯데마트는 통상 월초를 중심으로 대표 할인 행사를 열어왔지만, 이번 8월에는 말복과 광복절, 대체 공휴일로 이어지는 연휴 수요를 겨냥해 행사를 두 차례로 확대했다. 이에 따라 두 회사의 두 번째 할인 행사가 홈플러스 정식 재개장 시기와 겹치게 됐다. 롯데마트는 홈플러스 재개장일인 13일부터 17일까지 닷새간 '통 큰데이' 행사를 진행한다. '통 큰 통닭'과 완도 활전복, 삼겹살·목심, 러시아산 활대게 등을 할인 판매하고, 한우 등심·국거리·불고기 등도 행사 대상에 포함했다. 이마트는 14일부터 17일까지 나흘간 '고래잇 페스타' 2차 행사를 연다. 신선식품과 델리, 간편식, 생필품 등을 최대 50% 할인하는 가운데 제주산 광어회와 광어회 필렛을 반값 수준에 판매한다. 이마트 관계자는 "올여름 기록적인 폭염으로 물가 부담이 커진 만큼 8월에는 고래잇 페스타를 2회로 확대 운영해 고객들이 체감할 수 있는 가격 혜택을 강화했다"고 말했다. 그동안 홈플러스의 점포 휴업·폐점 여파로 인근 이마트와 롯데마트 매출이 두 자릿수 증가하는 등 반사이익이 나타난 것으로 집계됐다. 신한투자증권은 홈플러스 매출의 30%가 경쟁사로 이동하면 이마트·롯데쇼핑 매출이 최대 1조5000억원 증가할 수 있다고 전망하기도 했다.   ◆ 공급망 복구가 변수…안정적인 납품과 상품 확보돼야 두 경쟁사가 사전에 대규모 행사 물량을 확보해둔 것과 달리 홈플러스는 기업 회생 절차와 임시 휴업을 거치며 훼손된 공급망을 복구하는 단계에 있다. 협력업체 다수가 선결제나 결제 기한 단축을 요구하면서 납품 협상이 길어지고 있으며, 공익 채권 미변제 논란도 거래 신뢰 회복을 어렵게 하는 요인으로 남아 있다. 홈플러스는 신규로 공급받는 상품의 대금을 우선 지급하는 조건 등을 제시하며 협력업체 설득에 나선 것으로 알려졌다. 기존 채권과 신규 납품분의 지급 조건을 구분해 거래를 재개하는 방식이다. 자금 회수가 빠르고 집객 효과가 큰 신선식품과 자체 브랜드(PB) 상품 중심으로 매대를 구성한 것도 이런 사정과 무관하지 않다. 홈플러스는 기존 복층 매장을 단층 중심으로 재편하고 식품·생필품과 PB 상품에 집중하는 이른바 '트레이더 조'형 모델도 추진하고 있다. 다만 이 같은 사업 모델 전환이 성과를 내기 위해서는 안정적인 납품과 점포별 상품 구색 확보가 선행돼야 한다. 홈플러스 마트산업노조는 "MBK는 끝내 청산을 시도할 것"이라며 "그 전에 '제대로 된 회사'에 인수 합병(M&A)이 이뤄져야 한다"고 주장했다. 최대 주주인 MBK파트너스가 경영에서 물러나고 새로운 인수 주체가 나서야 한다는 요구다. 다만 현재 시장에서는 홈플러스 인수 의향을 공개적으로 밝힌 기업을 찾기 어려운 상황이다. 시장에서는 인수 금액뿐 아니라 고용 승계와 노사 관계, 잠재 채무 등도 인수자의 부담 요인으로 거론된다. 앞서 최대 채권자인 메리츠금융그룹과 MBK파트너스는 2000억원 규모의 DIP 조달과 대주주 책임을 둘러싸고 수개월째 공방을 벌여왔다. MBK와 메리츠가 자금 지원 조건과 보증 책임을 놓고 대립하는 동안 노조는 양측의 책임 있는 조치와 정부 개입을 요구해왔다. 결국 이번 첫 연휴 주말의 판매 실적은 단순한 유통 3사의 할인 경쟁을 넘어 홈플러스의 정상화 가능성을 가늠하는 시험대가 될 전망이다. fineview@newspim.com 2026-08-13 08:46
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美 7월 소비자물가 3.4%로 둔화 [서울=뉴스핌] 고인원 기자= 미국의 7월 소비자물가 상승세가 시장 예상에 부합하며 완만한 흐름을 보였다. 올해 초 중동 분쟁에 따른 에너지 가격 급등으로 커졌던 인플레이션 압력이 다소 진정되고 있다는 신호로 해석되면서 미 연방준비제도(Fed·연준)의 9월 추가 금리 인상 가능성도 낮아졌다. 미 노동부 노동통계국(BLS)은 12일(현지시간) 7월 소비자물가지수(CPI)가 전월 대비 0.1% 상승했다고 밝혔다. 6월에는 0.4% 하락해 6년 만에 처음으로 월간 기준 하락세를 기록했다. 전년 대비 CPI 상승률은 3.4%로 6월의 3.5%에서 둔화했다. 변동성이 큰 식품과 에너지를 제외한 근원 CPI는 전월 대비 0.2% 상승했다. 6월에는 보합이었다. 전년 대비 근원 CPI 상승률 역시 2.6%에서 2.5%로 낮아졌다. 헤드라인과 근원 CPI의 전월 대비 상승률은 모두 로이터와 다우존스가 집계한 시장 전망치에 부합했다. 미국 여성이 생활용품점 '달러트리'에서 식료품을 구입하고 있다. 2018.08.30 [사진=블룸버그] 물가 상승률은 여전히 연준의 목표치인 2%를 웃돌고 있지만, 6월에 이어 7월에도 월간 물가 흐름이 비교적 안정적으로 나타나면서 올해 초 에너지 가격 급등으로 촉발됐던 인플레이션 압력이 완화되고 있다는 평가가 나온다. 연준은 공식 물가 목표를 판단할 때 CPI보다 개인소비지출(PCE) 물가지수를 더 중시한다. ◆ CPI 예상 부합…9월 금리 인상 확률 42%로 하락 이번 CPI는 지난주 발표된 미국 고용보고서에서 예상 밖의 일자리 감소가 확인된 직후 나온 것이어서 연준의 향후 통화정책에 대한 시장의 관심이 더욱 컸다. CPI 발표 전 CME 페드워치에 반영된 연준의 9월 금리 인상 가능성은 약 46%였다. 지표 발표 이후에는 42%로 떨어졌다. 금융시장도 즉각 반응했다. 미국 주가지수 선물은 상승폭을 확대했고 미 국채 수익률은 전 구간에서 하락했다. 7월 물가와 고용이 모두 비교적 완만하게 나타나면서 연준이 당장 추가 금리 인상에 나서야 할 필요성이 줄었다는 기대가 반영된 것으로 풀이된다. 연준은 지난달 연방공개시장위원회(FOMC)에서 기준금리인 연방기금금리 목표 범위를 3.50~3.75%로 동결했다. 다음 FOMC는 9월 15~16일 열린다. 다만 연준 정책위원들은 9월 회의에 앞서 8월 CPI와 고용보고서를 추가로 확인할 수 있다. 이코노미스트들은 최근 국제유가가 다시 상승한 만큼 8월에는 소비자물가 상승세가 다소 빨라질 가능성이 있다고 보고 있다. 계절적 왜곡 요인이 사라지면서 고용 증가세도 반등할 것으로 전망된다. ◆ 에너지 가격 1.5%↓…주거비가 CPI 상승분 3분의 2 세부 항목에서는 에너지 가격 하락이 전체 물가 상승을 억제했다. 7월 에너지 가격은 전월 대비 1.5% 떨어졌다. 6월 5.7% 급락한 데 이어 두 달 연속 하락했다. 다만 앞선 몇 달간 국제유가가 크게 오른 영향으로 전년 대비로는 여전히 14.7% 상승한 상태다. 이란에 대한 공격이 시작된 직후인 지난 3월에는 에너지 가격이 한 달 만에 10.9% 급등했다. 식품 가격과 주거비는 각각 전월 대비 0.1% 상승했다. 특히 주거비는 그동안 인플레이션이 연준의 목표치인 2%를 웃돌게 만든 주요 요인 가운데 하나다. 7월 주거비 상승폭 자체는 크지 않았지만 전체 헤드라인 CPI 상승분의 약 3분의 2를 차지했다고 BLS는 설명했다. 신차 가격은 전월 대비 0.1%, 중고차와 트럭 가격은 0.4% 상승했다. 의료비는 0.4% 올랐고 항공료는 2.2% 뛰었다. 이란의 호르무즈 해협 봉쇄를 이미지화 한 일러스트 [사진=로이터 뉴스핌] ◆ 유가 재상승은 변수…8월 물가 다시 뛸 가능성 시장에서는 7월 CPI가 금리 인상 우려를 낮췄지만 인플레이션 위험이 완전히 사라진 것은 아니라는 지적도 나온다. 중동 분쟁으로 국제유가가 다시 상승하고 있기 때문이다. 미국이 원유 순수출국인 데다 그동안 석유 재고를 줄이면서 유가 급등이 경제에 미치는 충격을 일부 흡수했지만, 일부 이코노미스트들은 이런 상황이 무기한 지속되기는 어렵다고 지적했다. 미국을 비롯한 주요국이 결국 줄어든 석유 재고를 다시 채워야 하는 만큼 원유 수요가 늘어나면서 국제유가가 높은 수준을 유지할 가능성이 있다는 것이다. 도널드 트럼프 미국 대통령도 이번 주 공개된 인터뷰에서 이란을 "교활한 협상가들"이라고 비난하며 대이란 군사 대응 가능성을 열어뒀다. 중동 정세가 다시 악화해 국제유가가 추가 상승할 경우 8월 이후 미국 물가에도 다시 상승 압력이 가해질 수 있다. 7월의 완만한 물가 상승은 연준의 추가 금리 인상 우려를 낮췄지만 미국 소비자들의 부담이 크게 줄었다고 보기는 어렵다. 물가 수준 자체가 여전히 높은 데다 임금 상승세가 물가를 충분히 따라가지 못하고 있기 때문이다. 높은 생활비는 트럼프 대통령에 대한 미국인들의 평가에도 부담으로 작용하고 있으며, 오는 11월 미 의회의 향후 2년간 주도권을 결정할 중간선거에서도 주요 쟁점이 될 전망이다. koinwon@newspim.com 2026-08-12 22:07

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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