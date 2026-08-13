한화투자증권, 친환경 사회공헌 캠페인 실시

AI 핵심 요약beta
- 한화투자증권이 13일 가족과 EM 흙공 던지기 캠페인을 했다.
- 임직원과 자녀가 6일 여의도샛강공원서 수질개선과 정화활동을 했다.
- 회사 측은 지역 상생 위해 가족 참여 사회공헌을 확대하겠다고 했다.
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[서울=뉴스핌] 이정아 기자 설희 인턴기자= 한화투자증권은 가족과 함께하는 친환경 사회공헌 활동 '유용미생물(EM·Effective Micro-Organisms) 흙공 던지기' 캠페인을 실시했다.
13일 한화투자증권에 따르면 임직원과 가족은 지난 6일 서울 여의도샛강생태공원을 찾아 도심 속 생물다양성을 보전하고 건강한 생태 환경 조성하는 사회공헌 활동을 진행했다.
이날 현장에서는 한화투자증권 임직원과 자녀가 손을 모아 EM 흙공을 만들어 샛강에 투척하는 수질 개선 활동을 진행하고 생태공원 일대 환경정화 작업도 실시했다.
EM 흙공은 황토 흙에 유용미생물군을 섞은 반죽을 2주 동안 발효시켜 공 모양으로 만든 것으로 오염된 하천에 투입하면 수질 개선과 악취 제거에 도움을 준다.
김도형 한화투자증권 혁신지원실 실장은 "환경보호는 기업이 지속적으로 실천해야 할 중요한 사회적 책임"이라며 "앞으로도 임직원과 가족이 함께 참여해 지역사회와 상생할 수 있는 다양한 사회공헌 활동을 확대해 나가겠다"고 밝혔다.
한편, 한화투자증권은 임직원이 가족과 함께 참여할 수 있는 사회공헌 활동을 지속 확대하고 있다. 지난 6월에는 임직원과 가족이 '사랑의 토마토 나눔 봉사활동'을 전개해 장애인 일자리 창출과 자립을 지원하는 스마트 농장에서 직접 수확, 선별, 포장한 방울토마토 860kg을 지역사회 무료급식소와 복지관에 전달한 바 있다.
winter1004@newspim.com