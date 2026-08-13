교원투어 여행이지, 클럽메드 이시가키·푸켓 패키지 출시

AI 핵심 요약beta
- 교원투어 여행이지가 13일 클럽메드 패키지를 선보였다
- 일본 이시가키와 태국 푸켓 상품으로 구성했다
- 숙박·식사·액티비티 포함해 휴식과 체험을 제공했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 교원투어 여행이지가 올인클루시브 리조트 클럽메드(Club Med)에 머물며 휴식과 다양한 체험을 동시에 즐길 수 있는 패키지를 선보인다고 13일 밝혔다.
클럽메드 패키지는 '아시아의 하와이'로 불리는 일본 이시가키와 태국 대표 휴양지 푸켓의 클럽메드를 이용하는 두 가지 상품으로 구성됐다. 올인클루시브 구성으로 숙박, 식사, 음료, 액티비티, 엔터테인먼트, 키즈 프로그램이 포함돼 추가 비용 부담 없이 리조트 시설과 프로그램을 자유롭게 이용할 수 있는 것이 특징이다.
먼저 '클럽메드 이시가키 카비라 4일'은 진에어의 인천~이시가키 직항 노선을 이용하며, 공항과 리조트 간 픽업·샌딩 서비스를 제공해 이동 편의를 높였다. 에메랄드빛 바다와 청정 자연이 어우러진 이시가키에서 여유로운 휴양과 특별한 체험을 함께 즐길 수 있다.
'클럽메드 푸켓 4일'은 휴양과 체험을 함께 원하는 가족 여행객을 위한 상품이다. 리조트 내에서 쿠킹 클래스, 스포츠 프로그램 등을 자유롭게 즐길 수 있다.
교원투어 관계자는 "클럽메드 패키지를 통해 편안한 휴식과 다양한 액티비티를 함께 즐겨보길 바란다"며 "앞으로도 휴양 여행 수요에 맞춰 다양한 상품을 지속적으로 확대해 나갈 것"이라고 말했다.
tack@newspim.com