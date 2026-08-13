'이예림 13점' 한국 여자배구, 동아시아선수권서 홍콩 3-0 완파...조 1위로 4강행

AI 핵심 요약beta
- 한국 여자배구 대표팀이 12일 홍콩을 3-0으로 꺾고 준결승에 올랐다.
- 이예림이 13점, 박은진이 10점을 올리며 승리를 이끌었다.
- 한국은 몽골·홍콩을 모두 셧아웃하며 조 1위를 확정했다.
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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 한국 여자배구 대표팀이 개최국 홍콩까지 완파하며 조 1위로 2026 동아시아 여자배구선수권대회 준결승에 진출했다.
차상현 감독이 이끄는 한국(세계랭킹 28위)은 12일 홍콩 퀸 엘리자베스 스타디움에서 열린 대회 A조 2차전에서 홍콩(113위)을 세트 스코어 3-0(25-15, 25-16, 25-22)으로 꺾었다.
전날(11일) 몽골을 상대로 셧아웃 승리를 거둔 데 이어 홍콩까지 완파한 한국은 2연승으로 조 1위를 확정하며 준결승행 티켓을 손에 넣었다. 한국은 오는 15일 B조 2위와 결승 진출을 놓고 맞붙는다.
이날은 이예림(현대건설)이 양 팀 최다인 13점을 올리며 공격을 이끌었다. 박은진(정관장)은 블로킹 4개를 포함해 10점을 기록하며 중앙에서 존재감을 드러냈다.
한국은 1세트 중반까지 접전을 벌였지만 13-12에서 박은진의 블로킹과 이예림의 공격으로 흐름을 가져왔다. 이어 김다인의 유효 블로킹과 나현수의 대각 공격까지 더해지며 점수 차를 벌렸고, 첫 세트를 25-15로 마무리했다.
기세를 탄 한국은 2세트에서도 안정적인 리시브와 강한 서브를 앞세워 상대를 압도하며 손쉽게 세트를 가져왔다. 3세트에서는 홍콩의 끈질긴 추격으로 한때 접전이 펼쳐졌지만 21-20에서 이예림의 터치아웃 공격과 상대 범실로 연속 득점에 성공하며 승기를 잡았다. 마지막에는 정윤주(흥국생명)가 공격을 성공시키며 셧아웃 승리에 마침표를 찍었다.
7개 팀이 참가한 이번 대회에서 한국은 몽골과 홍콩을 모두 세트 스코어 3-0으로 제압하며 단 한 세트도 내주지 않는 완벽한 경기력을 선보였다. 한국은 B조 2위와 준결승을 치르며 2010년 준우승 이후 첫 정상 탈환에 도전한다.
wcn05002@newspim.com