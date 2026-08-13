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증시 상승에 투자자문·일임 수요 확대, 수수료수익 84% 증가

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AI 핵심 요약

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  • 금감원은 13일 투자자문·일임 수수료수익이 2조2505억원으로 늘었다고 밝혔다.
  • 국내 증시 상승과 유동성 확대에 계약고도 857조1000억원으로 증가했다.
  • 금감원은 AI 자문 현황과 리스크를 점검해 감독방안을 검토하기로 했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

전체 계약고 857조원, 전년 대비 15.4% 늘어
전업사 순이익 4129억원, 흑자 비중 40.2%→67.2%
개인 계약고 59.2조원으로 확대, 일임재산 1002조원 돌파

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 국내 증시 상승과 시장 유동성 확대에 힘입어 투자자문·일임업계의 연간 수수료수익이 2조2500억원을 넘어섰다. 1년 전보다 83.8% 증가한 규모다. 투자자문·일임 계약고도 857조원을 웃돌며 15% 이상 늘었다.

13일 금융감독원(이하 금감원)이 발표한 '2025 사업연도 투자자문·일임업 영업실적'에 따르면 지난해 4월부터 올해 3월까지 투자자문·일임사의 수수료수익은 2조2505억원으로 전년보다 1조262억원, 83.8% 증가했다.

이 가운데 자산운용사·증권사·은행 등 기존 금융회사가 투자자문·일임업을 함께 영위하는 겸영사의 수수료수익은 1조8050억원으로 전년 1조135억원보다 7915억원(78.1%) 늘었다. 전업 투자자문·일임사의 수수료수익은 4455억원으로 전년 2108억원 대비 2347억원(111.3%) 증가했다.

겸영사의 수수료수익 가운데 투자일임 수수료는 1조6219억원으로 전체의 89.9%를 차지했다. 투자자문 수수료는 1831억원으로 전년보다 111.4% 증가했다. 업권별 수수료수익은 자산운용사가 1조1000억원으로 60.0%를 차지했고 증권사 7153억원(39.6%), 은행 70억원(0.4%) 순이었다.

[사진=뉴스핌DB]

전업사의 실적 개선 폭은 더 컸다. 전업 투자자문·일임사의 당기순이익은 4129억원으로 전년 217억원보다 3912억원(1802.8%) 증가했다. 영업이익도 같은 기간 237억원에서 4672억원으로 4435억원 늘었다.

전업사의 고유재산운용손익은 322억원에서 3400억원으로 3078억원 증가했다. 수수료수익 가운데 자문 수수료는 1547억원으로 121.0%, 일임 수수료는 2320억원으로 300.7% 각각 늘었다.

전체 전업사 454곳 가운데 흑자를 기록한 회사는 305곳으로 전년보다 127곳 증가했다. 적자 회사는 149곳으로 116곳 감소했다. 이에 따라 흑자 회사 비율은 40.2%에서 67.2%로 높아졌다. 금융감독원은 주식시장 호황으로 수수료수익과 고유재산 운용이익이 큰 폭으로 증가한 영향이라고 분석했다.

투자자문·일임사의 계약 규모도 확대됐다. 올해 3월 말 전체 계약고는 857조1000억원으로 지난해 3월 말 742조9000억원보다 114조2000억원(15.4%) 증가했다.

투자자문 계약고는 32조2000억원에서 45조5000억원으로 13조3000억원(41.3%) 늘었다. 투자일임 계약고는 710조7000억원에서 811조6000억원으로 100조9000억원(14.2%) 증가했다.

겸영사의 전체 계약고는 814조8000억원으로 전년보다 12.9% 늘었다. 이 중 자산운용사의 계약고는 711조5000억원으로 보험사와 연기금의 일임계약이 대부분을 차지했다. 증권사의 계약고는 100조8000억원으로 개인과 일반법인 대상 일임계약이 중심이었다.

전업사의 계약고는 42조3000억원으로 전년 21조3000억원의 약 2배로 증가했다. 자문 계약고가 19조원으로 38.7% 늘었고 일임 계약고는 23조3000억원으로 206.6% 증가했다.

시장 상승에 따른 자산 평가액 증가도 일임재산 확대에 영향을 줬다. 올해 3월 말 투자일임사의 전체 일임재산 운용 규모는 1002조3000억원으로 전년 818조원보다 184조3000억원(22.5%) 증가했다.

겸영사의 일임운용액은 975조6000억원으로 20.4% 늘었다. 자산운용사가 866조4000억원, 증권사가 106조원, 은행이 1조6000억원을 각각 운용했다. 전업사의 일임재산은 8조원에서 26조7000억원으로 233.8% 증가했다.

금감원은 겸영 자산운용사의 경우 금리 인상 기조로 채무증권 평가액이 8조8000억원 감소했지만 국내 주식시장 상승으로 지분증권 평가액이 113조5000억원 늘고 상장지수펀드(ETF) 등 수익증권도 20조4000억원 증가한 데 따른 것이라고 설명했다. 겸영사의 전체 지분증권 평가액은 131조2000억원에서 253조7000억원으로 93.4% 증가했다.

개인투자자의 전문가 자산운용 수요도 늘었다. 개인 대상 자문·일임 계약고는 2024년 3월 말 38조5000억원, 지난해 3월 말 41조5000억원에서 올해 3월 말 59조2000억원으로 확대됐다. 금감원은 주식시장 활성화와 시장 유동성 확대에 따라 개인투자자의 자문·일임 수요가 증가한 것으로 봤다.

올해 3월 말 현재 투자자문·일임사는 총 830곳으로 전년 793곳보다 37곳 증가했다. 겸영사는 376곳, 전업사는 454곳이다.

금감원은 앞으로 투자자문·일임업자의 업권과 규모, 운용자산 종류 등을 고려해 리스크 요인을 점검할 예정이다. 생성형 인공지능(AI) 기반 투자자문 현황과 리스크, 해외 사례도 분석해 국내 투자자 보호를 위한 투자자문업 감독 방안을 검토할 계획이다.

dconnect@newspim.com

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美 7월 소비자물가 3.4%로 둔화 [서울=뉴스핌] 고인원 기자= 미국의 7월 소비자물가 상승세가 시장 예상에 부합하며 완만한 흐름을 보였다. 올해 초 중동 분쟁에 따른 에너지 가격 급등으로 커졌던 인플레이션 압력이 다소 진정되고 있다는 신호로 해석되면서 미 연방준비제도(Fed·연준)의 9월 추가 금리 인상 가능성도 낮아졌다. 미 노동부 노동통계국(BLS)은 12일(현지시간) 7월 소비자물가지수(CPI)가 전월 대비 0.1% 상승했다고 밝혔다. 6월에는 0.4% 하락해 6년 만에 처음으로 월간 기준 하락세를 기록했다. 전년 대비 CPI 상승률은 3.4%로 6월의 3.5%에서 둔화했다. 변동성이 큰 식품과 에너지를 제외한 근원 CPI는 전월 대비 0.2% 상승했다. 6월에는 보합이었다. 전년 대비 근원 CPI 상승률 역시 2.6%에서 2.5%로 낮아졌다. 헤드라인과 근원 CPI의 전월 대비 상승률은 모두 로이터와 다우존스가 집계한 시장 전망치에 부합했다. 미국 여성이 생활용품점 '달러트리'에서 식료품을 구입하고 있다. 2018.08.30 [사진=블룸버그] 물가 상승률은 여전히 연준의 목표치인 2%를 웃돌고 있지만, 6월에 이어 7월에도 월간 물가 흐름이 비교적 안정적으로 나타나면서 올해 초 에너지 가격 급등으로 촉발됐던 인플레이션 압력이 완화되고 있다는 평가가 나온다. 연준은 공식 물가 목표를 판단할 때 CPI보다 개인소비지출(PCE) 물가지수를 더 중시한다. ◆ CPI 예상 부합…9월 금리 인상 확률 42%로 하락 이번 CPI는 지난주 발표된 미국 고용보고서에서 예상 밖의 일자리 감소가 확인된 직후 나온 것이어서 연준의 향후 통화정책에 대한 시장의 관심이 더욱 컸다. CPI 발표 전 CME 페드워치에 반영된 연준의 9월 금리 인상 가능성은 약 46%였다. 지표 발표 이후에는 42%로 떨어졌다. 금융시장도 즉각 반응했다. 미국 주가지수 선물은 상승폭을 확대했고 미 국채 수익률은 전 구간에서 하락했다. 7월 물가와 고용이 모두 비교적 완만하게 나타나면서 연준이 당장 추가 금리 인상에 나서야 할 필요성이 줄었다는 기대가 반영된 것으로 풀이된다. 연준은 지난달 연방공개시장위원회(FOMC)에서 기준금리인 연방기금금리 목표 범위를 3.50~3.75%로 동결했다. 다음 FOMC는 9월 15~16일 열린다. 다만 연준 정책위원들은 9월 회의에 앞서 8월 CPI와 고용보고서를 추가로 확인할 수 있다. 이코노미스트들은 최근 국제유가가 다시 상승한 만큼 8월에는 소비자물가 상승세가 다소 빨라질 가능성이 있다고 보고 있다. 계절적 왜곡 요인이 사라지면서 고용 증가세도 반등할 것으로 전망된다. ◆ 에너지 가격 1.5%↓…주거비가 CPI 상승분 3분의 2 세부 항목에서는 에너지 가격 하락이 전체 물가 상승을 억제했다. 7월 에너지 가격은 전월 대비 1.5% 떨어졌다. 6월 5.7% 급락한 데 이어 두 달 연속 하락했다. 다만 앞선 몇 달간 국제유가가 크게 오른 영향으로 전년 대비로는 여전히 14.7% 상승한 상태다. 이란에 대한 공격이 시작된 직후인 지난 3월에는 에너지 가격이 한 달 만에 10.9% 급등했다. 식품 가격과 주거비는 각각 전월 대비 0.1% 상승했다. 특히 주거비는 그동안 인플레이션이 연준의 목표치인 2%를 웃돌게 만든 주요 요인 가운데 하나다. 7월 주거비 상승폭 자체는 크지 않았지만 전체 헤드라인 CPI 상승분의 약 3분의 2를 차지했다고 BLS는 설명했다. 신차 가격은 전월 대비 0.1%, 중고차와 트럭 가격은 0.4% 상승했다. 의료비는 0.4% 올랐고 항공료는 2.2% 뛰었다. 이란의 호르무즈 해협 봉쇄를 이미지화 한 일러스트 [사진=로이터 뉴스핌] ◆ 유가 재상승은 변수…8월 물가 다시 뛸 가능성 시장에서는 7월 CPI가 금리 인상 우려를 낮췄지만 인플레이션 위험이 완전히 사라진 것은 아니라는 지적도 나온다. 중동 분쟁으로 국제유가가 다시 상승하고 있기 때문이다. 미국이 원유 순수출국인 데다 그동안 석유 재고를 줄이면서 유가 급등이 경제에 미치는 충격을 일부 흡수했지만, 일부 이코노미스트들은 이런 상황이 무기한 지속되기는 어렵다고 지적했다. 미국을 비롯한 주요국이 결국 줄어든 석유 재고를 다시 채워야 하는 만큼 원유 수요가 늘어나면서 국제유가가 높은 수준을 유지할 가능성이 있다는 것이다. 도널드 트럼프 미국 대통령도 이번 주 공개된 인터뷰에서 이란을 "교활한 협상가들"이라고 비난하며 대이란 군사 대응 가능성을 열어뒀다. 중동 정세가 다시 악화해 국제유가가 추가 상승할 경우 8월 이후 미국 물가에도 다시 상승 압력이 가해질 수 있다. 7월의 완만한 물가 상승은 연준의 추가 금리 인상 우려를 낮췄지만 미국 소비자들의 부담이 크게 줄었다고 보기는 어렵다. 물가 수준 자체가 여전히 높은 데다 임금 상승세가 물가를 충분히 따라가지 못하고 있기 때문이다. 높은 생활비는 트럼프 대통령에 대한 미국인들의 평가에도 부담으로 작용하고 있으며, 오는 11월 미 의회의 향후 2년간 주도권을 결정할 중간선거에서도 주요 쟁점이 될 전망이다. koinwon@newspim.com 2026-08-12 22:07
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LA 레이커스, 120억 달러에 팔려 [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 벤처캐피털 스라이브캐피털을 이끄는 조슈아 쿠슈너와 밥 아이거 전 월트디즈니컴퍼니 최고경영자(CEO)가 미국 프로농구(NBA) 로스앤젤레스(LA) 레이커스를 120억 달러(약 17조 원)에 인수한다. 스포츠 구단 거래로는 사상 최고가다. 12일(현지시간) 로이터통신과 ESPN 등 주요 외신에 따르면 두 사람은 마크 월터로부터 경영권 지분을 넘겨받는다. 월터는 지난해 10월 버스 가문으로부터 100억 달러에 이 지분을 사들였다. 버스 가문은 1979년 제리 버스가 구단을 인수한 뒤 46년간 레이커스를 소유해 왔다. 딸 지니 버스가 아버지 사후 운영을 맡아오다 지난해 월터에게 경영권을 넘겼다. 이번 거래는 NBA 이사회 승인을 거쳐야 확정된다. 레이커스의 몸값은 빠르게 상승했다. 이번 거래가 마무리되면 월터가 100억 달러에 사들인 지 채 1년도 지나지 않아 20% 오른 가격에 손바뀜이 이뤄지는 셈이다. 쿠슈너와 아이거는 성명에서 "평생 NBA 팬으로서 세계에서 가장 상징적인 구단 가운데 하나인 LA 레이커스를 맡게 돼 큰 영광"이라며 "제리와 지니 버스의 리더십과 비전에 큰 존경을 표한다"고 밝혔다. 이어 "우리는 그 토대를 이어받아 최고 수준에서 경쟁하고, 이 특별한 팀과 팬들, 그리고 LA를 위해 헌신하겠다"고 덧붙였다. 월터는 "레이커스를 소유한 것은 내 인생의 큰 영광 중 하나였다"며 "특별한 투자였지만 내가 간직할 것은 커뮤니티와 팬들, 그리고 이 팀을 가족처럼 대하는 도시"라고 강조했다. 이어 "레이커스는 로스앤젤레스의 것이며 최고의 순간은 아직 오지 않았다고 확신한다"고 했다. 쿠슈너는 스라이브캐피털 창업자로, 도널드 트럼프 미국 대통령의 사위인 재러드 쿠슈너의 동생이다. 아이거는 미국 여자프로축구(NWSL) 엔젤시티FC의 과반 지분을 인수한 바 있다. 지분을 넘기는 월터도 스포츠 업계에서 이름난 큰손이다. 복합지주회사 TWG글로벌을 이끄는 그는 잉글랜드 프로축구 프리미어리그(EPL) 첼시와 여자프로하키리그(PWHL)에도 투자하고 있다. 2026 NBA 플레이오프에서 슛을 시도하는 LA 레이커스의 르브론 제임스. [사진=로이터 뉴스핌] 2026.08.12 mj72284@newspim.com   mj72284@newspim.com 2026-08-13 00:25

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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