노브랜드 버거, 쿠팡이츠에서 '무쇠팔 통새우 가쓰오' 출시

AI 핵심 요약beta
- 노브랜드 버거가 13일 무쇠팔 셰프와 신메뉴를 선보였다.
- 쿠팡이츠 단독 무쇠팔 통새우 가쓰오는 11월까지 판매한다.
- 출시 기념으로 쿠팡이츠 할인과 쿠폰 혜택을 제공했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 신세계푸드의 노브랜드 버거가 무쇠팔(박주성) 셰프와 협업한 신메뉴를 선보인다.
최근 외식업계에서는 유명 셰프와의 협업을 통해 선보이는 차별화된 메뉴가 떠오르고 있다.
이에 노브랜드 버거는 13일 무쇠팔 셰프와 함께 개발한 '무쇠팔 통새우 가쓰오'를 쿠팡이츠를 통해 단독으로 선보인다. 이번 신메뉴는 쿠팡이츠의 '이츠 셰프 컬렉션' 프로젝트의 일환으로 기획됐으며, 오는 11월까지 3개월간 만나볼 수 있다.
무쇠팔 통새우 가쓰오는 두툼한 고기 패티, 불향을 살린 야끼소바 소스와 통새우, 가쓰오부시에 계란프라이와 슬라이스 치즈, 코울슬로를 더했다. 가격은 단품 8100원, 세트 1만600원이다.
노브랜드 버거는 신메뉴 출시를 기념해 오는 17일부터 23일까지 진행되는 쿠팡이츠 기획전에서 1만6000원 이상 주문하는 고객에게 2000원 할인 혜택을 제공한다. 또한 13일부터 26일까지 신메뉴를 구매한 고객 5000명에게 추첨을 통해 오는 31일부터 9월 6일까지 사용할 수 있는 3000원 할인 쿠폰을 제공한다.
flurry327@newspim.com