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"동맹국만으론 부족하다"...다카이치 외교, '외연 확장' 과제

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  • 다카이치 총리, 취임 10개월간 우방국 순방 집중했다
  • 중국 공세 속 일본 지지국 확대 과제 떠올랐다
  • 이제 우방 결집 넘어 외교 외연 넓혀야 한다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 다카이치 사나에 일본 총리가 지난해 10월 취임 이후 10개월가량 이어온 외교 행보는 미국과 동남아시아, 유럽 등 일본의 기존 동맹·우호국을 다지는 데 집중됐다.

하지만 중국이 일본을 겨냥한 외교 공세를 강화하면서 이제는 기존 우방국의 틀을 넘어 일본을 지지하는 국가를 늘리는 것이 과제로 떠올랐다고 니혼게이자이신문이 지적했다.

◆ 취임 후 8차례 해외 방문...우방국에 집중

일본 역대 총리는 통상 정기국회가 끝난 뒤 여름철 해외 순방에 나섰다. 기시다 후미오 전 총리는 2022~2024년 매년 여름 해외에서 정상회담 등을 소화했다.

하지만 다카이치 총리는 올해 여름 해외 방문을 하지 않기로 했다. 2월 중의원 선거로 특별국회 폐회가 7월 하순까지 늦어진 데다 가을 임시국회 개회까지 시간이 짧기 때문이다. 국내에서는 구마모토 지진 대응에도 힘을 쏟아야 할 형편이다.

다카이치 총리는 취임 이후 8차례 해외를 방문해 모두 11개국을 찾았다. 아시아·오세아니아가 6개국으로 가장 많았고 유럽 3개국, 미국과 남아프리카공화국이 뒤를 이었다.

이 가운데 아세안(ASEAN)이나 주요 20개국(G20) 정상회의 등 국제회의 참석을 위한 방문이 4차례였다. 국제회의 전후를 제외하고 개별적으로 찾은 국가는 한국, 미국, 베트남, 호주, 영국, 이탈리아, 인도 등 7개국이다. 모두 미국의 동맹국이거나 일본이 '동지국'으로 부르는 국가들이다.

다카이치 총리가 외교에서 우선적으로 일본과 입장이 가까운 국가와의 관계 구축에 힘을 쏟고 있다는 분석이 나오는 이유다. 외교 경험이 상대적으로 많지 않은 만큼 우선 기존 동맹·우호국과의 관계를 다지는 데 집중하고 있다는 것이다.

지난 6월 프랑스 에비앙에서 열린 주요 7개국(G7) 정상회의에서 인사를 나누는 다카이치 사나에 일본 총리 [사진=로이터 뉴스핌]

◆ 아베·기시다보다 좁은 외교 반경

다카이치 총리의 해외 방문국 수는 전임 총리들과 비교해도 적은 편이다.

다카이치 총리가 정치적 스승으로 여기는 아베 신조 전 총리는 2차 집권 이후 10개월 동안 26개국을 방문했다. 다카이치 총리의 2배를 넘는다. 아베 전 총리는 아시아 10개국뿐 아니라 중동 6개국, 지부티, 러시아, 아르헨티나 등으로 방문 범위를 넓혔다.

외무상 경험이 길었던 기시다 전 총리도 같은 기간 14개국을 찾았다. 아시아 6개국과 유럽 7개국, 미국 등을 방문했다. 스페인에서 열린 북대서양조약기구(NATO) 정상회의에 일본 총리로는 처음 참석하며 유럽 안보에 적극 관여하는 모습을 보이기도 했다.

직전 이시바 시게루 전 총리 역시 국제회의를 계기로 페루와 브라질을 찾았고, 말레이시아와 인도네시아 등 일본과 관계가 깊은 동지국을 개별 방문했다.

다카이치 총리의 외교는 이들과 비교해 방문국의 수뿐 아니라 대상 국가의 범위에서도 상대적으로 좁다는 평가를 받을 수 있다고 니혼게이자이는 전했다.

◆ FOIP·파워 아시아로 우방 결집

다카이치 총리는 그동안 기존 우방국과의 연대를 강화하는 외교 정책을 내놓았다.

지난 5월 베트남을 방문해 아베 전 총리가 2016년 제창한 '자유롭고 열린 인도·태평양(FOIP)'의 진화판을 제시했다. 4월에는 미국과 이란의 충돌로 중동 정세가 불안해지자 동남아시아를 중심으로 한 에너지 공급 협력체인 '파워 아시아'를 출범시켰다.

파워 아시아를 통해 일본은 총 100억달러 규모의 금융 지원도 실시할 계획이다. 일본과 원래 관계가 깊은 국가들과 경제·에너지 분야 협력을 확대해 연대를 더욱 공고히 하겠다는 구상이다.

이 같은 움직임의 배경에는 중국이 있다. 중국을 견제하면서 일본과 미국을 중심으로 한 인도·태평양 지역의 협력망을 강화하려는 목적이 깔려 있다.

지난 5월 19일 대구 국제공항을 통해 방한한 다카이치 사나에 일본 총리 19일 [사진=뉴스핌DB]

◆ 중국은 일본 비판하며 주변국 공략

문제는 중국 역시 일본을 견제하기 위한 외교전을 본격화하고 있다는 점이다.

중국은 지난해 11월 이후 다카이치 총리가 대만 유사시와 관련해 국회에서 한 답변을 계기로 다카이치 정권을 '신형 군국주의'라고 비판하고 있다. 일본을 비판하는 중국의 입장에 국제사회의 지지를 끌어내려는 움직임도 강화하고 있다.

왕이 중국공산당 정치국원 겸 외교부장은 지난 6월 몽골을 방문해 공동문서에 '모든 형태의 군국주의를 규탄한다'는 내용을 담았다. 일본의 모테기 도시미쓰 외무상이 몽골 외교장관과 회담하고 양국 관계를 '평화와 번영을 위한 특별한 전략적 파트너십'으로 격상한 직후였다.

중국은 5~6월 파키스탄·미얀마·방글라데시와 각각 발표한 공동성명에도 '군국주의 부활 기도에 반대한다'는 내용을 포함했다. 중국이 경제·무역과 지원을 지렛대로 일본 주변국에 대한 영향력을 확대하려는 가운데 일본과의 외교 경쟁도 한층 치열해지고 있는 셈이다.

◆ 이제는 '우방 밖'으로 외교 넓혀야

일본에는 오는 9월 이후 중요한 외교 일정이 줄줄이 기다리고 있다. 미국 뉴욕에서 열리는 유엔총회를 비롯해 중국에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의, 미국에서 개최되는 G20 정상회의 등이 이어진다.

니혼게이자이는 "다카이치 총리에게는 기존 동맹·우호국과의 결속을 확인하는 것만큼이나 이들 국제회의를 활용해 일본의 외교적 지지 기반을 넓히는 것이 중요해졌다"고 지적했다.

중국의 비판에 일일이 반박하는 데 그치기보다 일본의 입장을 이해하고 지지할 수 있는 국가를 얼마나 늘릴 수 있느냐가 향후 외교의 성패를 좌우할 수 있기 때문이다.

결국 다카이치 외교의 다음 과제는 '우방 결집'에서 '외교 외연 확대'로 무게중심을 옮기는 것​이다. 미국·한국·호주·유럽 등 기존 동맹·우호국과의 관계를 다지는 동시에 중국의 영향력이 강한 국가들과도 적극적으로 관계를 구축해 일본에 우호적인 국가군을 넓혀야 한다는 의미다.

다카이치 사나에 일본 총리 [사진=로이터 뉴스핌]

goldendog@newspim.com

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美 7월 소비자물가 3.4%로 둔화 [서울=뉴스핌] 고인원 기자= 미국의 7월 소비자물가 상승세가 시장 예상에 부합하며 완만한 흐름을 보였다. 올해 초 중동 분쟁에 따른 에너지 가격 급등으로 커졌던 인플레이션 압력이 다소 진정되고 있다는 신호로 해석되면서 미 연방준비제도(Fed·연준)의 9월 추가 금리 인상 가능성도 낮아졌다. 미 노동부 노동통계국(BLS)은 12일(현지시간) 7월 소비자물가지수(CPI)가 전월 대비 0.1% 상승했다고 밝혔다. 6월에는 0.4% 하락해 6년 만에 처음으로 월간 기준 하락세를 기록했다. 전년 대비 CPI 상승률은 3.4%로 6월의 3.5%에서 둔화했다. 변동성이 큰 식품과 에너지를 제외한 근원 CPI는 전월 대비 0.2% 상승했다. 6월에는 보합이었다. 전년 대비 근원 CPI 상승률 역시 2.6%에서 2.5%로 낮아졌다. 헤드라인과 근원 CPI의 전월 대비 상승률은 모두 로이터와 다우존스가 집계한 시장 전망치에 부합했다. 미국 여성이 생활용품점 '달러트리'에서 식료품을 구입하고 있다. 2018.08.30 [사진=블룸버그] 물가 상승률은 여전히 연준의 목표치인 2%를 웃돌고 있지만, 6월에 이어 7월에도 월간 물가 흐름이 비교적 안정적으로 나타나면서 올해 초 에너지 가격 급등으로 촉발됐던 인플레이션 압력이 완화되고 있다는 평가가 나온다. 연준은 공식 물가 목표를 판단할 때 CPI보다 개인소비지출(PCE) 물가지수를 더 중시한다. ◆ CPI 예상 부합…9월 금리 인상 확률 42%로 하락 이번 CPI는 지난주 발표된 미국 고용보고서에서 예상 밖의 일자리 감소가 확인된 직후 나온 것이어서 연준의 향후 통화정책에 대한 시장의 관심이 더욱 컸다. CPI 발표 전 CME 페드워치에 반영된 연준의 9월 금리 인상 가능성은 약 46%였다. 지표 발표 이후에는 42%로 떨어졌다. 금융시장도 즉각 반응했다. 미국 주가지수 선물은 상승폭을 확대했고 미 국채 수익률은 전 구간에서 하락했다. 7월 물가와 고용이 모두 비교적 완만하게 나타나면서 연준이 당장 추가 금리 인상에 나서야 할 필요성이 줄었다는 기대가 반영된 것으로 풀이된다. 연준은 지난달 연방공개시장위원회(FOMC)에서 기준금리인 연방기금금리 목표 범위를 3.50~3.75%로 동결했다. 다음 FOMC는 9월 15~16일 열린다. 다만 연준 정책위원들은 9월 회의에 앞서 8월 CPI와 고용보고서를 추가로 확인할 수 있다. 이코노미스트들은 최근 국제유가가 다시 상승한 만큼 8월에는 소비자물가 상승세가 다소 빨라질 가능성이 있다고 보고 있다. 계절적 왜곡 요인이 사라지면서 고용 증가세도 반등할 것으로 전망된다. ◆ 에너지 가격 1.5%↓…주거비가 CPI 상승분 3분의 2 세부 항목에서는 에너지 가격 하락이 전체 물가 상승을 억제했다. 7월 에너지 가격은 전월 대비 1.5% 떨어졌다. 6월 5.7% 급락한 데 이어 두 달 연속 하락했다. 다만 앞선 몇 달간 국제유가가 크게 오른 영향으로 전년 대비로는 여전히 14.7% 상승한 상태다. 이란에 대한 공격이 시작된 직후인 지난 3월에는 에너지 가격이 한 달 만에 10.9% 급등했다. 식품 가격과 주거비는 각각 전월 대비 0.1% 상승했다. 특히 주거비는 그동안 인플레이션이 연준의 목표치인 2%를 웃돌게 만든 주요 요인 가운데 하나다. 7월 주거비 상승폭 자체는 크지 않았지만 전체 헤드라인 CPI 상승분의 약 3분의 2를 차지했다고 BLS는 설명했다. 신차 가격은 전월 대비 0.1%, 중고차와 트럭 가격은 0.4% 상승했다. 의료비는 0.4% 올랐고 항공료는 2.2% 뛰었다. 이란의 호르무즈 해협 봉쇄를 이미지화 한 일러스트 [사진=로이터 뉴스핌] ◆ 유가 재상승은 변수…8월 물가 다시 뛸 가능성 시장에서는 7월 CPI가 금리 인상 우려를 낮췄지만 인플레이션 위험이 완전히 사라진 것은 아니라는 지적도 나온다. 중동 분쟁으로 국제유가가 다시 상승하고 있기 때문이다. 미국이 원유 순수출국인 데다 그동안 석유 재고를 줄이면서 유가 급등이 경제에 미치는 충격을 일부 흡수했지만, 일부 이코노미스트들은 이런 상황이 무기한 지속되기는 어렵다고 지적했다. 미국을 비롯한 주요국이 결국 줄어든 석유 재고를 다시 채워야 하는 만큼 원유 수요가 늘어나면서 국제유가가 높은 수준을 유지할 가능성이 있다는 것이다. 도널드 트럼프 미국 대통령도 이번 주 공개된 인터뷰에서 이란을 "교활한 협상가들"이라고 비난하며 대이란 군사 대응 가능성을 열어뒀다. 중동 정세가 다시 악화해 국제유가가 추가 상승할 경우 8월 이후 미국 물가에도 다시 상승 압력이 가해질 수 있다. 7월의 완만한 물가 상승은 연준의 추가 금리 인상 우려를 낮췄지만 미국 소비자들의 부담이 크게 줄었다고 보기는 어렵다. 물가 수준 자체가 여전히 높은 데다 임금 상승세가 물가를 충분히 따라가지 못하고 있기 때문이다. 높은 생활비는 트럼프 대통령에 대한 미국인들의 평가에도 부담으로 작용하고 있으며, 오는 11월 미 의회의 향후 2년간 주도권을 결정할 중간선거에서도 주요 쟁점이 될 전망이다. koinwon@newspim.com 2026-08-12 22:07
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LA 레이커스, 120억 달러에 팔려 [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 벤처캐피털 스라이브캐피털을 이끄는 조슈아 쿠슈너와 밥 아이거 전 월트디즈니컴퍼니 최고경영자(CEO)가 미국 프로농구(NBA) 로스앤젤레스(LA) 레이커스를 120억 달러(약 17조 원)에 인수한다. 스포츠 구단 거래로는 사상 최고가다. 12일(현지시간) 로이터통신과 ESPN 등 주요 외신에 따르면 두 사람은 마크 월터로부터 경영권 지분을 넘겨받는다. 월터는 지난해 10월 버스 가문으로부터 100억 달러에 이 지분을 사들였다. 버스 가문은 1979년 제리 버스가 구단을 인수한 뒤 46년간 레이커스를 소유해 왔다. 딸 지니 버스가 아버지 사후 운영을 맡아오다 지난해 월터에게 경영권을 넘겼다. 이번 거래는 NBA 이사회 승인을 거쳐야 확정된다. 레이커스의 몸값은 빠르게 상승했다. 이번 거래가 마무리되면 월터가 100억 달러에 사들인 지 채 1년도 지나지 않아 20% 오른 가격에 손바뀜이 이뤄지는 셈이다. 쿠슈너와 아이거는 성명에서 "평생 NBA 팬으로서 세계에서 가장 상징적인 구단 가운데 하나인 LA 레이커스를 맡게 돼 큰 영광"이라며 "제리와 지니 버스의 리더십과 비전에 큰 존경을 표한다"고 밝혔다. 이어 "우리는 그 토대를 이어받아 최고 수준에서 경쟁하고, 이 특별한 팀과 팬들, 그리고 LA를 위해 헌신하겠다"고 덧붙였다. 월터는 "레이커스를 소유한 것은 내 인생의 큰 영광 중 하나였다"며 "특별한 투자였지만 내가 간직할 것은 커뮤니티와 팬들, 그리고 이 팀을 가족처럼 대하는 도시"라고 강조했다. 이어 "레이커스는 로스앤젤레스의 것이며 최고의 순간은 아직 오지 않았다고 확신한다"고 했다. 쿠슈너는 스라이브캐피털 창업자로, 도널드 트럼프 미국 대통령의 사위인 재러드 쿠슈너의 동생이다. 아이거는 미국 여자프로축구(NWSL) 엔젤시티FC의 과반 지분을 인수한 바 있다. 지분을 넘기는 월터도 스포츠 업계에서 이름난 큰손이다. 복합지주회사 TWG글로벌을 이끄는 그는 잉글랜드 프로축구 프리미어리그(EPL) 첼시와 여자프로하키리그(PWHL)에도 투자하고 있다. 2026 NBA 플레이오프에서 슛을 시도하는 LA 레이커스의 르브론 제임스. [사진=로이터 뉴스핌] 2026.08.12 mj72284@newspim.com   mj72284@newspim.com 2026-08-13 00:25

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