'UCL 챔피언' PSG, 애스턴 빌라에 2-1...UEFA 슈퍼컵 2연패

AI 핵심 요약beta
- PSG가 13일 슈퍼컵서 빌라를 2대1로 꺾었다
- 전반 크바라츠헬리아 선제골 뒤 마조가 동점골을 넣었다
- 후반 두에 결승골로 PSG가 2연패를 완성했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 파리 생제르맹(PSG)이 애스턴 빌라를 제압하고 유럽 정상의 자리를 지켰다.
PSG는 13일(한국시간) 오스트리아 잘츠부르크 레드불 아레나에서 열린 2026 유럽축구연맹(UEFA) 슈퍼컵에서 애스턴 빌라에 2-1 승리를 거두며 우승 트로피를 들어 올렸다.
지난해에 이어 대회 2연패를 달성한 PSG는 최근 2시즌 연속 UEFA 챔피언스리그를 제패한 데 이어 슈퍼컵 집권 체제까지 공고히 했다. 반면 유로파리그 우승팀 애스턴 빌라는 1982년 이후 44년 만의 정상 탈환을 노렸으나 문전 집중력 부재로 고개를 숙였다.
PSG는 전반 9분 하키미의 슈팅과 전반 11분 비티냐의 중거리 포로 포문을 열었다. 이어 전반 20분 두에의 패스를 받은 크바라츠헬리아가 페널티 박스 왼쪽에서 수비수를 제친 뒤 강렬한 오른발 슈팅으로 골망을 흔들었다.
애스턴 빌라는 전반 28분과 35분 마조의 연이은 슈팅으로 PSG 골문을 위협하며 동점골을 노렸다. 결실은 전반 종료 직전 맺어졌다. 전반 45분 맥긴이 오른쪽 측면에서 올린 크로스를 마조가 파초와의 몸싸움을 이겨내며 왼발 논스톱 슈팅으로 연결해 1-1 동점을 만들었다.
승부는 후반 용병술과 집중력에서 갈렸다. PSG는 후반 시작과 동시에 아클리우슈를 빼고 뎀벨레를 투입하며 변화를 줬다. 후반 16분, 뎀벨레가 빌라의 수비 뒷공간으로 정교한 패스를 찔러 넣었다. 침투하던 두에가 1대1 기회를 놓치지 않고 오른발 슈팅으로 결승골을 터뜨렸다. 비디오판독(VAR)을 거쳤으나 수비수 캐시의 라인 미스로 득점이 최종 인정됐다.
빌라는 에이브러햄, 보가르데, 밍스, 바클리를 잇달아 투입하며 총공세에 나섰으나 세밀함이 떨어졌다. PSG는 에르난데스와 루이스를 넣어 수비를 강화하며 맞섰다. 후반 추가시간 부엔디아의 마지막 헤더마저 골문을 외면했고 경기 종료 휘슬이 울렸다.
psoq1337@newspim.com