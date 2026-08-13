"택시 불러줘" 서울AI재단, AI 에이전트 '말하면척척' 출시

AI 핵심 요약beta
- 서울AI재단이 13일 음성 AI 에이전트 말하면척척을 출시했다.
- 어르신·장애인도 말 한마디로 공공서비스를 이용하도록 했다.
- 공공·민간앱 9종 연계해 생활밀착형 기능을 확대한다.
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[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울AI재단은 서울시 '약자와의 동행' 정책의 하나로, 어르신과 장애인 등 디지털 약자가 말 한마디로 공공서비스를 이용할 수 있는 모바일 인공지능(AI) 에이전트 '말하면척척'을 13일 정식 출시했다.
'말하면척척'은 음성만으로 필요한 앱을 실행하고 원하는 기능까지 수행하는 실행형 AI 에이전트다. 복잡한 메뉴를 찾거나 긴 정보를 직접 입력하지 않아도 말 한마디로 다양한 생활 서비스를 이용할 수 있다.
이 서비스는 AI로 디지털 약자의 일상 불편을 줄이고 공공서비스 접근성을 높이기 위해 마련됐다. ▲손목닥터9988 ▲서울동행맵 ▲서울장애인콜택시 ▲서울디지털동행플라자 ▲또타지하철 ▲코레일톡 등 공공앱 6종과 ▲카카오T ▲배달의민족 ▲유튜브 등 민간앱 3종을 포함한 총 9개 앱과 연계해 서비스를 제공한다.
'말하면척척'은 건강정보 기록, 교육 예약, 교통약자 이동지원, 대중교통 정보 확인 등 시민들이 자주 이용하는 서비스를 음성만으로 이용할 수 있도록 지원된다. 구글 플레이스토어에서 무료로 내려받아 이용할 수 있으며 현재 안드로이드 스마트폰에서 사용할 수 있다.
재단은 정식 출시를 기념해 시민 참여 이벤트를 운영하고, 앞으로 시민 수요가 높은 공공·민간 서비스를 지속 발굴해 연계 기능을 확대하는 등 AI 기반 생활밀착형 서비스를 지속 고도화해 나갈 계획이다.
김만기 재단 이사장은 "'말하면척척'은 시민의 말을 이해하는 데 그치지 않고, 필요한 서비스를 직접 연결·실행하는 생활밀착형 AI 에이전트"라며 "누구나 복잡한 디지털 기술을 AI를 통해 편리하게 활용하도록 서비스를 지속 확대하고, 누구도 기술 혜택에서 소외되지 않는 포용적인 AI 도시 서울을 만들어가겠다"고 전했다.
kh99@newspim.com