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'창업 꿈나무' 1만명에 활동자금 200만원...비수도권 70% 뽑는다

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  • 정부가 13일 모두의 창업 2차 계획을 발표했다.
  • 창업도전자 1만명에 200만원과 멘토링을 지원했다.
  • 지역오디션 2200명, 최대 10억원도 제공했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

13일 비상경제본부 회의 겸 경제·민생물가 장관 TF
'제2차 모두의 창업 프로젝트 추진계획' 발표
예비창업자 80%·비수도권 70% 이상 선발
재창업 자격 3년→7년...AI로 표절 검증
소셜·글로벌 리그 신설...20일부터 모집

[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 정부가 창업 도전자 1만명을 선발해 1인당 200만원의 창업활동자금과 초기 멘토링을 지원한다. 이 가운데 지역 오디션에 진출한 2200명에게는 최대 2000만원의 사업화자금을 제공하고, 대국민 경연에 오른 400명에게는 상금과 투자를 합쳐 최대 10억원을 지원한다.

중소벤처기업부는 13일 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관 주재로 열린 비상경제본부 회의 겸 경제관계장관회의 겸 민생물가 특별관리 관계장관 태스크포스(TF) 겸 국가창업시대 전략회의에서 이 같은 내용을 담은 '제2차 모두의 창업 프로젝트 추진계획'을 관계부처 합동으로 발표했다.

이번 계획은 1차 프로젝트를 통해 선발한 창업 도전자 5000명을 1만명으로 늘리고 지원 대상과 프로그램을 확대한 것이 핵심이다. 정부는 오는 20일부터 참여자를 모집해 10월 초 합격자를 발표하고 11월까지 초기 멘토링을 진행할 예정이다.

모두의창업 프로젝트 인포그래픽 [제공=중소벤처기업부] 2026.08.12 jongwon3454@newspim.com

◆ 창업 도전자 1만명 선발...1인당 200만원 지원

정부는 2차 프로젝트에서 일반·기술 분야 8000명과 로컬 분야 2000명 등 총 1만명을 선발한다. 이들에게 1대1 초기 멘토링과 200만원의 창업활동자금, 인공지능(AI) 솔루션 등을 지원한다.

창업활동자금은 별도의 증빙서류를 제출하면 온라인 결제대행(PG) 업종에도 사용할 수 있다. 챗GPT와 클로드(Claude) 등 해외 AI 솔루션을 이용하는 비용도 지원 대상에 포함된다.

초기 멘토링을 거친 도전자 가운데 2200명은 지역 오디션에 진출한다. 일반·기술 분야에서 1000명, 로컬 분야에서 1200명을 선발해 1인당 최대 2000만원의 초기 사업화자금을 지원한다.

이들에게는 과학기술정보통신부의 첨단 그래픽처리장치(GPU) 지원과 관세청의 맞춤형 수출교육·무역통계 활용 프로그램도 연계한다. 규제 점검과 선배 창업자·기술 전문가 멘토링, 보증 및 투자 기업설명회(IR) 참여 기회도 제공한다.

대국민 경연에는 일반·기술과 로컬 분야에서 각각 200명씩 총 400명이 진출한다. 경연 성적 등에 따라 상금과 투자를 합쳐 최대 10억원을 받을 수 있으며 후속 사업화와 해외 진출도 지원받는다.

정부는 프로젝트 취지를 고려해 전체 선발자의 80% 이상을 예비창업자로 구성한다. 지역 창업을 활성화하기 위해 비수도권 창업자도 70% 이상 선발한다.

신청 자격은 기존 예비창업자와 창업 3년 이내 재창업자에서 예비창업자와 창업 7년 이내 재창업자로 확대된다. 1차 프로젝트에서 탈락한 도전자가 재도전 멘토링을 이수하고 아이디어를 보완하면 선발 과정에서 가점도 받을 수 있다.

모두의창업 프로젝트 인포그래픽 [제공=중소벤처기업부] 2026.08.12 jongwon3454@newspim.com

◆ 멘토 3명 공동심사...AI 생성·표절 여부도 검증

창업 도전자 선발 과정의 공정성을 높이기 위한 심사체계도 도입한다. 멘토 3명의 공동심사와 보육기관별 심의위원회 운영을 의무화하고 AI 생성률 검사와 논문·공모전 등 외부 데이터를 활용한 표절 검사를 실시한다.

심사자는 신청자가 제출한 영상을 의무적으로 확인해야 한다. 신청자에게 제공하는 심사 의견도 200자 이상 작성하도록 하한선을 설정한다. 신청서 작성 항목은 기존 '왜(WHY)·무엇을(WHAT)·어떻게(HOW)' 등 3개에서 준비 역량을 평가하는 '레디(READY)'와 재도전 여부 등을 포함해 최대 6개로 세분화한다.

보육기관은 1차 119곳에서 2차 170여곳으로 늘어난다. 대·중견기업 2곳을 비롯해 액셀러레이터(AC)·벤처캐피털(VC) 60여곳, 공공기관 20여곳, 대학·민간기관 80여곳이 참여한다.

멘토의 자격 기준을 명문화하고 한 명의 멘토가 활동할 수 있는 기관은 최대 2곳으로 제한한다. 멘토의 비위행위가 적발되면 적용할 제재 기준도 마련한다.

모두의 창업 참여 이력을 공식 경력으로 인정하는 '도전 경력증명서'도 발급한다. 증명서 보유자가 다른 창업지원사업과 융자, 연구개발(R&D) 사업 등에 참여할 때 가점이나 우대금리 등을 받을 수 있도록 활용 범위를 확대할 계획이다.

정부세종청사 중소벤처기업부 전경 [자료=중소벤처기업부] [사진 = 뉴스핌DB]

◆ 소셜·글로벌 리그 신설...플랫폼 보안 강화

창업 분야와 참여 대상을 넓히기 위한 특화 리그도 운영한다. 전국 창업중심대학을 중심으로 대학 창업동아리가 참여하는 '모두의 창업 대학 리그'와 청소년 280개 팀이 참여하는 '청소년 리그'를 추진한다.

지역사회 돌봄 공백과 일자리, 에너지, 중소·소상공인 생산성, 폐기물 등 사회문제를 해결할 창업기업을 발굴하는 '사회혁신 소셜벤처 리그'도 신설한다. 최종 선정된 10개 기업에는 기업당 최대 1억5000만원의 사업화자금을 지원한다.

해외 진출을 희망하는 창업가를 위한 '글로벌 리그'에서는 미국 40명, 싱가포르와 인도에서 각각 20명 등 총 80명을 선발한다. 참가자에게는 최대 3000만원의 사업화자금과 현지 정착 프로그램, 글로벌 멘토링을 제공한다.

서울·대전·부산·광주 등 4개 권역에는 창업 커뮤니티를 구축한다. 선배 창업가와 후배 도전자가 경험을 공유하는 창업클럽과 도전자들이 자율적으로 구성하는 모임을 운영한다. 팁스(TIPS) 운영사와 연계한 전국 단위 '도전의 IR'도 300회 이상 개최할 예정이다.

플랫폼 보안체계도 전면 개편한다. 응용프로그램 인터페이스(API)에 포함되는 정보를 최소화하고 비정상 접근 탐지·차단과 암호화를 강화한다. 개인정보 보유·파기 기준과 창업 아이디어 관리체계도 정비한다.

앞서 지난 3월 진행한 1차 프로젝트에는 정부 창업·아이디어 공모전 가운데 가장 많은 6만3000여명이 신청했다. 신청자의 68%는 39세 이하 청년층이었고 비수도권 신청자는 53.4%를 차지했다.

노용석 중기부 제1차관은 "2차 모두의 창업에서는 더 많은 국민에게 도전의 기회를 열고 재도전과 다양한 분야의 창업을 적극 지원하겠다"며 "도전 이후에도 창업생태계 안에서 함께 성장할 수 있는 기반을 만들어 나가겠다"고 말했다.

jongwon3454@newspim.com

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美 7월 소비자물가 3.4%로 둔화 [서울=뉴스핌] 고인원 기자= 미국의 7월 소비자물가 상승세가 시장 예상에 부합하며 완만한 흐름을 보였다. 올해 초 중동 분쟁에 따른 에너지 가격 급등으로 커졌던 인플레이션 압력이 다소 진정되고 있다는 신호로 해석되면서 미 연방준비제도(Fed·연준)의 9월 추가 금리 인상 가능성도 낮아졌다. 미 노동부 노동통계국(BLS)은 12일(현지시간) 7월 소비자물가지수(CPI)가 전월 대비 0.1% 상승했다고 밝혔다. 6월에는 0.4% 하락해 6년 만에 처음으로 월간 기준 하락세를 기록했다. 전년 대비 CPI 상승률은 3.4%로 6월의 3.5%에서 둔화했다. 변동성이 큰 식품과 에너지를 제외한 근원 CPI는 전월 대비 0.2% 상승했다. 6월에는 보합이었다. 전년 대비 근원 CPI 상승률 역시 2.6%에서 2.5%로 낮아졌다. 헤드라인과 근원 CPI의 전월 대비 상승률은 모두 로이터와 다우존스가 집계한 시장 전망치에 부합했다. 미국 여성이 생활용품점 '달러트리'에서 식료품을 구입하고 있다. 2018.08.30 [사진=블룸버그] 물가 상승률은 여전히 연준의 목표치인 2%를 웃돌고 있지만, 6월에 이어 7월에도 월간 물가 흐름이 비교적 안정적으로 나타나면서 올해 초 에너지 가격 급등으로 촉발됐던 인플레이션 압력이 완화되고 있다는 평가가 나온다. 연준은 공식 물가 목표를 판단할 때 CPI보다 개인소비지출(PCE) 물가지수를 더 중시한다. ◆ CPI 예상 부합…9월 금리 인상 확률 42%로 하락 이번 CPI는 지난주 발표된 미국 고용보고서에서 예상 밖의 일자리 감소가 확인된 직후 나온 것이어서 연준의 향후 통화정책에 대한 시장의 관심이 더욱 컸다. CPI 발표 전 CME 페드워치에 반영된 연준의 9월 금리 인상 가능성은 약 46%였다. 지표 발표 이후에는 42%로 떨어졌다. 금융시장도 즉각 반응했다. 미국 주가지수 선물은 상승폭을 확대했고 미 국채 수익률은 전 구간에서 하락했다. 7월 물가와 고용이 모두 비교적 완만하게 나타나면서 연준이 당장 추가 금리 인상에 나서야 할 필요성이 줄었다는 기대가 반영된 것으로 풀이된다. 연준은 지난달 연방공개시장위원회(FOMC)에서 기준금리인 연방기금금리 목표 범위를 3.50~3.75%로 동결했다. 다음 FOMC는 9월 15~16일 열린다. 다만 연준 정책위원들은 9월 회의에 앞서 8월 CPI와 고용보고서를 추가로 확인할 수 있다. 이코노미스트들은 최근 국제유가가 다시 상승한 만큼 8월에는 소비자물가 상승세가 다소 빨라질 가능성이 있다고 보고 있다. 계절적 왜곡 요인이 사라지면서 고용 증가세도 반등할 것으로 전망된다. ◆ 에너지 가격 1.5%↓…주거비가 CPI 상승분 3분의 2 세부 항목에서는 에너지 가격 하락이 전체 물가 상승을 억제했다. 7월 에너지 가격은 전월 대비 1.5% 떨어졌다. 6월 5.7% 급락한 데 이어 두 달 연속 하락했다. 다만 앞선 몇 달간 국제유가가 크게 오른 영향으로 전년 대비로는 여전히 14.7% 상승한 상태다. 이란에 대한 공격이 시작된 직후인 지난 3월에는 에너지 가격이 한 달 만에 10.9% 급등했다. 식품 가격과 주거비는 각각 전월 대비 0.1% 상승했다. 특히 주거비는 그동안 인플레이션이 연준의 목표치인 2%를 웃돌게 만든 주요 요인 가운데 하나다. 7월 주거비 상승폭 자체는 크지 않았지만 전체 헤드라인 CPI 상승분의 약 3분의 2를 차지했다고 BLS는 설명했다. 신차 가격은 전월 대비 0.1%, 중고차와 트럭 가격은 0.4% 상승했다. 의료비는 0.4% 올랐고 항공료는 2.2% 뛰었다. 이란의 호르무즈 해협 봉쇄를 이미지화 한 일러스트 [사진=로이터 뉴스핌] ◆ 유가 재상승은 변수…8월 물가 다시 뛸 가능성 시장에서는 7월 CPI가 금리 인상 우려를 낮췄지만 인플레이션 위험이 완전히 사라진 것은 아니라는 지적도 나온다. 중동 분쟁으로 국제유가가 다시 상승하고 있기 때문이다. 미국이 원유 순수출국인 데다 그동안 석유 재고를 줄이면서 유가 급등이 경제에 미치는 충격을 일부 흡수했지만, 일부 이코노미스트들은 이런 상황이 무기한 지속되기는 어렵다고 지적했다. 미국을 비롯한 주요국이 결국 줄어든 석유 재고를 다시 채워야 하는 만큼 원유 수요가 늘어나면서 국제유가가 높은 수준을 유지할 가능성이 있다는 것이다. 도널드 트럼프 미국 대통령도 이번 주 공개된 인터뷰에서 이란을 "교활한 협상가들"이라고 비난하며 대이란 군사 대응 가능성을 열어뒀다. 중동 정세가 다시 악화해 국제유가가 추가 상승할 경우 8월 이후 미국 물가에도 다시 상승 압력이 가해질 수 있다. 7월의 완만한 물가 상승은 연준의 추가 금리 인상 우려를 낮췄지만 미국 소비자들의 부담이 크게 줄었다고 보기는 어렵다. 물가 수준 자체가 여전히 높은 데다 임금 상승세가 물가를 충분히 따라가지 못하고 있기 때문이다. 높은 생활비는 트럼프 대통령에 대한 미국인들의 평가에도 부담으로 작용하고 있으며, 오는 11월 미 의회의 향후 2년간 주도권을 결정할 중간선거에서도 주요 쟁점이 될 전망이다. koinwon@newspim.com 2026-08-12 22:07
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LA 레이커스, 120억 달러에 팔려 [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 벤처캐피털 스라이브캐피털을 이끄는 조슈아 쿠슈너와 밥 아이거 전 월트디즈니컴퍼니 최고경영자(CEO)가 미국 프로농구(NBA) 로스앤젤레스(LA) 레이커스를 120억 달러(약 17조 원)에 인수한다. 스포츠 구단 거래로는 사상 최고가다. 12일(현지시간) 로이터통신과 ESPN 등 주요 외신에 따르면 두 사람은 마크 월터로부터 경영권 지분을 넘겨받는다. 월터는 지난해 10월 버스 가문으로부터 100억 달러에 이 지분을 사들였다. 버스 가문은 1979년 제리 버스가 구단을 인수한 뒤 46년간 레이커스를 소유해 왔다. 딸 지니 버스가 아버지 사후 운영을 맡아오다 지난해 월터에게 경영권을 넘겼다. 이번 거래는 NBA 이사회 승인을 거쳐야 확정된다. 레이커스의 몸값은 빠르게 상승했다. 이번 거래가 마무리되면 월터가 100억 달러에 사들인 지 채 1년도 지나지 않아 20% 오른 가격에 손바뀜이 이뤄지는 셈이다. 쿠슈너와 아이거는 성명에서 "평생 NBA 팬으로서 세계에서 가장 상징적인 구단 가운데 하나인 LA 레이커스를 맡게 돼 큰 영광"이라며 "제리와 지니 버스의 리더십과 비전에 큰 존경을 표한다"고 밝혔다. 이어 "우리는 그 토대를 이어받아 최고 수준에서 경쟁하고, 이 특별한 팀과 팬들, 그리고 LA를 위해 헌신하겠다"고 덧붙였다. 월터는 "레이커스를 소유한 것은 내 인생의 큰 영광 중 하나였다"며 "특별한 투자였지만 내가 간직할 것은 커뮤니티와 팬들, 그리고 이 팀을 가족처럼 대하는 도시"라고 강조했다. 이어 "레이커스는 로스앤젤레스의 것이며 최고의 순간은 아직 오지 않았다고 확신한다"고 했다. 쿠슈너는 스라이브캐피털 창업자로, 도널드 트럼프 미국 대통령의 사위인 재러드 쿠슈너의 동생이다. 아이거는 미국 여자프로축구(NWSL) 엔젤시티FC의 과반 지분을 인수한 바 있다. 지분을 넘기는 월터도 스포츠 업계에서 이름난 큰손이다. 복합지주회사 TWG글로벌을 이끄는 그는 잉글랜드 프로축구 프리미어리그(EPL) 첼시와 여자프로하키리그(PWHL)에도 투자하고 있다. 2026 NBA 플레이오프에서 슛을 시도하는 LA 레이커스의 르브론 제임스. [사진=로이터 뉴스핌] 2026.08.12 mj72284@newspim.com   mj72284@newspim.com 2026-08-13 00:25

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