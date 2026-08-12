北, 한국 핵잠수함 추진에 "아태 지역 핵 도미노 초래"

AI 핵심 요약beta
- 북한 장금철이 12일 한국의 핵추진잠수함 건조에 반발했다
- 장금철은 한국의 핵잠 보유가 핵 도미노를 부른다고 주장했다
- 통일부는 북한의 비난을 적반하장식 공세라고 반박했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
李 대통령 거론해 비난 공세
핵 도발 일삼으며 책임 전가
[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 북한의 대남 담당 간부인 장금철 노동당 제10국 국장이 12일 한국의 핵추진잠수함 건조 움직임에 반발하며 "한국의 핵잠수함 보유 기도는 기필코 아시아·태평양 지역에서 핵 도미노를 유발하는 결과를 초래하게 될 것"이라고 주장했다.
외무성 제1부상을 겸하는 장금철은 담화에서 "적수국들의 군사적 기도에 생존 불가능, 재생 불가능의 보복공격으로 응대할 수 있는 독보적인 힘의 보유는 전쟁억제를 위한 가장 책임적인 선택"이라고 강조했다.
그는 이어 이재명 대통령이 핵추진잠수함 건조를 언급한 사실을 거론해 "한국이 2003년부터 비밀리에 핵잠수함 건조계획을 진척시켰다"며 "이는 한국의 핵잠 보유 야망이 북한의 핵보유에 대응한 반사적 조치나 방어적 성격이 아님을 실증한다"고 말했다.
또 "핵 폐연료 재처리와 우라늄 농축 금지 속박에서 벗어나 궁극적으로 자체 핵무장화로 도약하려는 포석"이라며 "한국의 핵잠 보유는 한·미·일 3각 군사동맹을 '제2의 오커스(AUKUS)'로 진화시키는 준비단계이자 국가 안전과 해상주권에 대한 엄중한 도전"이라고 강하게 반발했다.
북한은 2023년 12월 김정은의 대남적대 노선 천명과 남북관계를 '2개 국가'로 주장한데 따라 대남담당 통일전선비서를 없애고 노동당 10국이 대남문제를 담당토록 하고 있다.
통일부 당국자는 "핵 개발과 도발을 일삼고 지난해 12월에는 국무위원장 김정은이 직접 핵잠수함(SSBN) 동체까지 선보인 북한이 한국의 핵추진잠수함을 비난하는 건 적반하장식 공세"이라고 지적했다.
yjlee@newspim.com