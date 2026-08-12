SK하이닉스 美 인디애나 팹 27일 착공식…최태원·젠슨 황 참석 주목

AI 핵심 요약beta
- SK하이닉스는 27일 웨스트라피엣 착공식을 연다
- 5조5000억원 투입해 AI 메모리 생산거점을 짓는다
- 최태원·젠슨 황 참석과 추가투자 메시지도 주목된다
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최태원 참석 시 추가 투자 메시지 주목
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = SK하이닉스가 미국 인디애나주 웨스트라피엣에 건설 중인 첨단 반도체 패키징 생산기지의 착공식을 오는 27일(현지시간) 연다. 약 5조5000억원이 투입되는 미국 내 AI 메모리 생산 거점이 본격적인 공사 단계에 들어가는 가운데 최태원 SK그룹 회장과 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 참석 여부에도 관심이 쏠린다. 최 회장이 행사에 참석할 경우 미국 내 추가 반도체 투자 계획과 관련한 메시지를 내놓을지도 주목된다.
12일 업계에 따르면 SK하이닉스는 인디애나주 웨스트라피엣에서 추진 중인 첨단 패키징 팹 착공식을 오는 27일 개최하기로 확정하고 주요 고객사와 협력사 등을 대상으로 초청장을 보내는 등 행사 준비에 들어갔다. 곽노정 SK하이닉스 대표이사를 비롯한 주요 경영진과 글로벌 빅테크 관계자들이 참석할 것으로 알려졌다. 업계에서는 최 회장과 황 CEO가 나란히 참석할 가능성도 거론된다.
실제 SK하이닉스와 엔비디아는 HBM을 비롯한 AI 메모리와 GPU 공급을 중심으로 긴밀한 협력 관계를 이어가고 있다. 최 회장과 황 CEO도 지난해부터 한국과 미국을 오가며 여러 차례 회동했다. 이번 착공식에 두 사람이 함께 참석할 경우 단순한 생산시설 착공을 넘어 AI 반도체 공급망 협력 확대를 상징하는 자리가 될 수 있다는 관측이 나온다.
SK하이닉스는 웨스트라피엣에 38억7000만달러를 투입해 첨단 패키징 생산기지를 건설하고 있다. 올해 상반기 현장 타설 작업을 시작했으며 착공식을 계기로 골조 공사에 본격적으로 들어간다. 회사는 2028년 하반기부터 이곳에서 HBM을 비롯한 AI 메모리 제품을 양산한다는 목표다. 미국 정부도 칩스법에 따라 최대 4억5000만달러의 직접 보조금과 5억달러 규모의 대출을 지원하기로 했다.
관심은 웨스트라피엣 공장 이후 추가 투자 여부로도 향한다. 최 회장은 최근 SK하이닉스의 미국주식예탁증서(ADR) 상장 이후 현지 언론 인터뷰에서 전력과 용수, 인력, 공급망 등의 조건이 갖춰지면 미국에 메모리 생산공장을 건설할 가능성도 열어뒀다.
올해 초에는 미국에 AI 솔루션 기업 'AI컴퍼니'를 설립하는 등 현지 사업 기반도 넓히고 있다. 미국 정부가 최근 삼성전자와 SK하이닉스에 현지 메모리 생산 확대를 공개적으로 요구하고 있는 만큼 이번 착공식이 SK하이닉스의 대미 투자 확대 방향을 가늠하는 계기가 될 전망이다.
mkyo@newspim.com