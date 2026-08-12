네이버-NC 다이노스, 프로야구 최초 NFT 티켓 도입

AI 핵심 요약beta
- 네이버가 13일 NC 다이노스와 NFT 티켓 아트를 도입했다.
- 창원NC파크 117구역 196석을 네이버존으로 운영했다.
- 예매는 최대 4매 가능하며 위변조와 부정거래를 막았다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 네이버가 NC 다이노스와 함께 한국 프로야구 최초로 Npay 월렛 기반 NFT 티켓(아트)을 도입한다.
창원NC파크 117구역 테이블석 196석을 '네이버존'으로 운영하며 전용 게이트를 통해 빠른 입장을 지원한다. 티켓 예매는 13일 오후 3시부터 네이버 스포츠 야구 섹션과 'NC 다이노스' 검색 결과 페이지에서 시작된다.
네이버 및 Npay 회원은 1인 1계정당 최대 4매까지 경기 6일 전부터 구매할 수 있다. 예매 고객은 간편결제로 티켓을 구입하고 포인트를 적립·사용할 수 있으며 이벤트를 통해 최대 5만 원의 추가 포인트 적립 기회도 제공된다.
디지털 자산으로 발급되는 이 티켓은 위·변조와 부정 거래를 방지한다. 티켓 보유자는 '티켓 인증방' 기능을 통해 다른 팬들과 소식과 응원 메시지, 경기 후기를 나눌 수 있다.
네이버와 NC 다이노스는 2024년 스포츠 마케팅 파트너십을 체결한 후 직관 챌린지, 뉴미디어 콘텐츠 협업 등을 진행해 왔다. 지난 4일 열린 '아우디 풋볼 써밋 2026' FC 바이에른 뮌헨과 제주 SK FC 경기에서는 약 5500명이 이 티켓으로 입장했다.
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