'경남 가뭄 국가소방동원령'...대구·경북소방, 물탱크차 20대 급파

AI 핵심 요약beta
- 경북·대구 소방이 12일 경남에 물탱크차 20대를 보냈다.
- 경북 물탱크차 14대가 논밭에 농업용수를 긴급 공급했다.
- 경남은 가뭄 심각 단계로 13일 오후 6시까지 동원령이 이어진다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대구·경북종합=뉴스핌] 남효선 기자 = 폭염과 가뭄으로 용수 부족에 어려움을 겪고 있는 경남권에 국가 소방 동원령이 내려지면서 전국의 소방 물탱크차가 경남 지역으로 급파된 가운데 대구·경북에서도 20대의 소방 물탱크차가 경남 지역으로 달려갔다.
12일 경북소방본부 등에 따르면 이날 경북소방본부 물탱크차 14대가 경남 지역으로 급파됐다. 또 대구소방은 물탱크차 6대를 보냈다.
경북소방 물탱크차는 이날 경남지역 논밭에 용수를 긴급 공급했다.
앞서 정부는 지난 11일 오후 8시를 기해 경남지역에 가뭄 대응 국가소방동원령을 발령했다.
국가소방동원령은 오는 13일 오후 6시까지 이어진다. 이 기간 경북 등 전국 16개 시·도 소방본부 물탱크차 총 200대가 투입된다.
한편 경남 지역의 평균 저수율은 33.5%로 이는 전국 평균 저수율(72%)의 46.8%에 불과하다.
또 경남 18개 시·군 중 함양군을 제외한 전 지역에 농업용수 '가뭄' 단계가 발령됐다. 이 중 밀양.거제시,함안군 등 3개 시·군은 '심각' 단계로 가뭄이 극심한 것으로 전해졌다.
nulcheon@newspim.com