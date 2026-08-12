오세훈 "폐버스 청년주택, 황당한 아이디어...청년 주거사다리 지킬 것"

AI 핵심 요약beta
- 오세훈 시장이 12일 청년안심주택서 청년주거 지원을 강조했다
- 폐버스 청년주택 제안을 황당한 아이디어라고 비판했다
- 2030년까지 7만4000호 공급 등 지원 확대를 약속했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 오세훈 서울시장이 황희 더불어민주당 의원의 폐버스 청년주택 제안을 '황당한 아이디어'라고 언급하면서 청년안심주택 공급 등 청년 주거 지원에 사력을 다하겠다고 밝혔다.
오 시장은 12일 페이스북에 "오늘 구로구 개봉동에 있는 청년안심주택에서 청년들을 만났다"며 "현장의 생생한 이야기를 들으며 청년들에게 집이 얼마나 절박한 문제인지 다시 한번 절감했다"고 적었다.
이어 "월세가 오르면 청년들은 그만큼 밥값을 아끼고, 자기계발을 미루고, 저축을 포기하게 된다"며 "집값과 임대료가 함께 오르면서 열심히 일해도 다음 단계로 올라설 종잣돈을 마련하기는 더욱 어려워졌다"고 덧붙였다.
오 시장은 "최근 폐버스를 개조해 청년주택으로 활용하자는 황당한 아이디어가 나온 것도 청년들에게 주거가 어떤 의미인지 제대로 이해하지 못했기 때문일 것"이라고 꼬집었다.
그러면서 "주변 시세보다 저렴한 '청년안심주택'을 비롯해 대학생들의 주거 고민을 덜어주는 '서울형 새싹원룸', 주거 안정과 자산 형성을 동시에 지원하는 '디딤돌주택', 계약금 납부 즉시 소유권을 이전받고 잔금은 20년간 장기할부로 납부할 수 있는 '바로내집'까지 청년의 든든한 지원군이 되기 위해 다각적인 노력을 기울이고 있다"고 강조했다.
또 "이러한 청년 주택은 2030년까지 총 7만4000호를 공급할 계획"이라며 "아울러 임차보증금 이자 지원 대상을 연 소득 5000만원 이하 청년까지 확대하고 연간 2만3000명에게 월 20만원의 월세를 지원하는 한편, 월세 지원을 받지 못한 청년에게는 관리비 일부를 지원하는 등 실제 피부로 체감할 수 있는 주거비 부담 완화에도 힘을 쏟고 있다"고 설명했다.
오 시장은 "앞으로도 청년의 주거사다리를 지키는 일에 서울시의 모든 역량을 모으겠다"며 "말이 아닌 실천으로 계획이 아닌 성과로 보여드리겠다"고 했다.
blue99@newspim.com