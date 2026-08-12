신한은행, 군 장병 대상 삼성전자 패밀리몰 연계 서비스

AI 핵심 요약beta
- 신한은행이 13일부터 삼성전자 패밀리몰 연계 서비스를 시작했다.
- 만 20세~25세 나라사랑카드 고객은 간편 인증만으로 가입했다.
- 군 장병은 전용몰에서 삼성전자 제품을 특별가로 구매할 수 있다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
모바일·가전제품 특별가 혜택 제공
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 신한은행이 삼성전자와 손잡고 군 장병들이 신한 슈퍼SOL에서 삼성전자 패밀리몰을 간편하게 이용할 수 있는 서비스를 선보인다.
신한은행은 오는 13일부터 신한 슈퍼SOL 내 '슈퍼쏠져 나라사랑카드 라운지'에서 삼성전자 패밀리몰 연계 서비스를 제공한다고 12일 밝혔다.
이번 서비스는 군 장병들의 생활 편의를 높이고 삼성전자 패밀리몰 가입 절차를 간소화하기 위해 마련됐다. 기존에는 입영사실확인서 등 증빙서류를 제출하고 별도 승인 절차를 거쳐야 했지만, 앞으로는 간편 인증만으로 가입할 수 있다.
이용 대상은 만 20세부터 25세까지의 신한 나라사랑카드 보유 고객이다. 신한 슈퍼SOL의 '슈퍼쏠져 나라사랑카드 라운지'에서 별도의 증빙서류 제출 없이 삼성전자 패밀리몰 인증과 가입을 완료할 수 있다.
가입 고객은 '실속 있게 누리기' 메뉴 내 '나라사랑카드 삼성전자 전용몰'을 통해 모바일과 가전제품 등 삼성전자의 다양한 제품을 군 장병 전용 특별가로 구매할 수 있다.
peterbreak22@newspim.com