KB국민은행, 지방 청년 AI·데이터 교육 확대

AI 핵심 요약beta
- KB국민은행이 12일 지방 청년 AI·데이터 캠프를 마쳤다.
- 부산대·광주대·단국대서 3개 권역 교육을 운영했다.
- 120여명 대상 취업지원과 금융사기 예방교육도 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
경상·전라·충청권 청년 120여명 참여
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = KB국민은행이 지방 청년들의 AI·데이터 역량과 취업 경쟁력 강화를 위한 'KB-Bridge' 네트워크 캠프를 성공적으로 마쳤다고 12일 밝혔다.
고용노동부와 산업통상자원부가 추진하는 'K-뉴딜 아카데미' 사업의 일환으로, 교육 기회가 상대적으로 부족한 지방 청년들의 디지털 실무 역량과 취업 경쟁력 향상을 지원하기 위해 마련됐다.
KB국민은행은 지난 3일부터 부산대학교와 광주대학교, 단국대학교 천안캠퍼스 등 경상권·전라권·충청권 3개 권역에서 교육과정을 운영하며 지방 청년들의 교육 접근성을 높이고 있다.
지난 10일부터 1박 2일 일정으로 열린 네트워크 캠프에는 교육생 120여 명이 참여했다. 참가자들은 팀빌딩과 소통 프로그램을 통해 교류의 시간을 갖고, 지역을 넘어 협업 네트워크를 구축했다.
캠프에서는 1대1 자기소개서 및 이력서 첨삭, 실전 모의면접 등 취업 지원 프로그램도 함께 진행됐다. 아울러 청년 대상 금융·정책 지원제도 안내와 보이스피싱, 전세사기 등 금융사기 예방 교육을 실시해 실생활에 필요한 금융 지식도 제공했다.
peterbreak22@newspim.com