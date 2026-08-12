한동훈, 종합특검 참고인 조사 불출석…檢 "재소환 검토 안 해"

AI 핵심 요약beta
- 한동훈 무소속 의원이 12일 종합특검의 참고인 출석 요구에 불응했다.
- 특검은 12·4 당정대 회의 경위를 수사하며 불출석 사유도 없었다고 밝혔다.
- 특검은 수사기간이 촉박해 한 의원 재소환은 검토하지 않기로 했다.
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韓 "정치특검 언플…정치 수사 도와줄 생각 없다"
[서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 한동훈 무소속 의원이 12·3 비상계엄 직후 열린 이른바 '12·4 당정대 회의'와 관련해 2차 종합특별검사팀(종합특검)의 참고인 출석 요구에 불응했다.
종합특검은 12일 공지를 통해 "한동훈 의원에게 2024년 12월 4일 당정대 회의 관련 참고인 신분으로 이날 오전 10시까지 출석하라는 통지서를 의원실을 통해 전달했으나, 이날 불출석했다"고 밝혔다.
종합특검에 따르면 한 의원은 불출석 사유서를 제출하지 않는 등 출석 여부에 대한 별도의 답변도 하지 않았다.
종합특검은 "수사기간이 얼마 남지 않은 상황을 고려해 한동훈 의원에 대한 재소환은 검토하지 않고 있다"고 밝혔다.
앞서 종합특검은 12·3 비상계엄 직후인 2024년 12월 4일 오후 2시 서울 종로구 삼청동 국무총리 공관에서 열린 당정대 회의의 경위를 수사해왔다.
국민의힘에서는 당시 당대표였던 한 의원을 비롯해 추경호 전 원내대표, 나경원·김기현 의원이 참석했고, 정부에서는 한덕수 전 국무총리와 박성재 전 법무부 장관, 방기선 전 국무조정실장 등이 함께했다. 대통령실 측에선 정진석 대통령비서실장, 신원식 국가안보실장, 홍철호 정무수석, 김주현 전 민정수석이 자리했다.
종합특검은 당정대 회의와 같은 날 저녁 열린 삼청동 안가 회동에서 비상계엄의 정당성과 불가피성을 뒷받침하는 논리가 구성된 것으로 의심하고 있다. 안가 회동에는 박 전 장관과 이상민 전 행정안전부 장관, 이완규 당시 법제처장, 김주현 전 민정수석, 한정화 법률비서관 등이 참석했다.
앞서 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 박성재 전 법무부 장관에게 징역 25년을 선고하면서 2024년 12월 4일 당정대 회의에서 윤 전 대통령 탄핵소추와 수사에 대한 대응 계획이 논의됐다고 봤다. 이어 박 전 장관이 계엄 정당화 문건 작성을 지시했고, 안가 회동 참석자들이 이를 토대로 비상계엄의 정당성과 불가피성에 관한 논리를 구성해 이를 윤 전 대통령에게 보고했다고 판단했다.
한 의원은 앞서 지난 6일 자신의 SNS를 통해 종합특검을 겨냥해 "선거 기간에 아무 이유도 없이 출국 금지시켜놓고 몇 달씩 멋대로 연장해 가면서도 한 번도 부르지도 못하더니, 이제 와서 보여주기식 언플이나 하는 이재명 정권의 정치 특검이 하려는 정치 수사를 도와줄 생각은 없다"고 밝힌 바 있다.
yek105@newspim.com