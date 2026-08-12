"비는 없고 바다는 뜨겁고"…경남도, 폭염·가뭄·고수온 총력 대응

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농업용 저수율 34.1%…84개 저수지 긴급 용수 공급

양식어류 조기 출하·방류…취약계층 생활 지원 확대

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도가 계속되는 폭염과 가뭄, 고수온에 대응해 가용 인력과 장비를 총동원하고 생활용수와 취약계층 지원을 강화하고 있다.

유해남 대변인은 12일 도청 프레스센터에서 브리핑을 열고 "가용 인력과 장비를 총동원해 농업용수와 생활용수 확보, 폭염 취약계층 보호, 양식어류 피해 예방 등을 추진한다"면서 "피해가 발생한 뒤 지원하는 데 그치지 않고 발생 이전에 먼저 움직이겠다"고 밝혔다.

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 유해남 경남도 대변인(맨 왼쪽)이 12일 오전 11시 도청 프레스센터에서 브리핑을 열고 가뭄과 고수온 상황과 도의 대응계획을 설명하고 있다. 2026.08.12

도에 따르면 최근 6개월간 도내 누적 강수량은 586.7㎜로 평년의 60% 수준에 그쳤고 농업용 저수율은 34.1%까지 떨어졌다. 밀양·거제·함안은 농업용수 가뭄 '심각' 단계에 들어갔다. 현재까지 농작물 생육 저하 피해는 5703농가, 2121㏊로 집계됐다.

도는 저수율이 낮은 저수지 84곳에서 양수저류와 직접급수, 대체급수를 진행하고 있다. 지난 11일까지 굴착기 237대와 양수펌프 1891대, 급수차량 435대, 인력 1093명을 투입했다.

소방과 산림청, 군부대 등의 공공 급수차량도 물이 필요한 지역에 투입할 예정이다. 도는 지난 11일부터 8개 주요 부서가 참여하는 가뭄 재난안전대책본부를 가동하고 시·군, 한국농어촌공사, 농협, 군부대, 소방본부 등과 현장 대응을 이어가고 있다.

생활용수 공급에도 차질이 없도록 관리하고 있다. 밀양댐 저수율은 31.8%로 '경계' 단계지만 현재 제한급수 없이 정상 공급 중이다.

도서·산간지역 소규모 수도시설 27곳에는 병물과 운반급수를 지원하고 있다. 생활용수가 부족한 지역에는 재해구호기금 3억 원을 긴급 지원했으며, 가뭄이 이어질 경우 운반급수를 확대하고 관정 개발 등 대체수원 확보에도 나설 방침이다.

폭염 취약계층 보호를 위해 경로당과 마을회관 등 무더위쉼터에 냉방비 8억2000만 원을 지원하고, 야간과 주말까지 개방시간을 연장했다. 노인가장세대 3946세대와 사회복지시설 8847곳에는 44억6100만 원을 추가 지원했다.

독거노인과 노약자 등 폭염 취약계층은 생활지원사와 이·통장 등 재난도우미를 통해 안부를 확인하고 현장 순찰을 강화한다.

고수온에 따른 수산업 피해 예방에도 대응력을 집중한다. 현재 사천만·강진만·진해만에는 고수온 경보가, 나머지 경남 연안에는 고수온 주의보가 발령됐다.

하동과 남해지역 18개 어가에서는 양식어류 5만6000마리, 약 9000만 원 규모의 피해가 신고됐다. 도는 피해 복구보다 사전 예방에 중점을 두고 양식어류 2800만 마리를 조기 출하할 계획이다.

79개 어가에서 사육 중인 양식어류 623만 마리에 대해서는 긴급방류 전 질병검사를 진행했다. 지난 10~11일에는 남해군 해역에서 31만3000마리를 긴급방류했으며 통영·거제·고성·남해 등 피해 우려 해역에서도 방류를 이어갈 예정이다.

재정 지원도 확대한다. 도는 지금까지 특별교부세와 국·도비, 재난관리기금 등 63억5000만 원을 긴급 가뭄대책비로 투입했다. 지난 10일에는 특별교부세 48억9400만 원을 추가 확보했다.

도는 농업용수 확보를 위한 추가 국비 지원을 정부에 건의하고, 양식수산물 재해보험의 국비 지원 비율을 현행 50%에서 60%로 높이는 방안도 요청할 계획이다. 고수온 대응을 위한 신규 보험 품목 도입 기준 완화도 함께 건의한다.

유 대변인은 "상황이 안정될 때까지 현장을 지키며 농어업인과 어려움을 겪는 도민의 목소리를 먼저 듣겠다"며 "가뭄과 고수온 피해를 줄이고 도민의 일상을 지키는 데 행정력을 집중하겠다"고 말했다.

경남도는 이날 '가뭄과 고수온 피해, 도민 여러분과 함께 극복하겠습니다'라는 대도민 메시지를 내고, 가뭄 해소 때까지 생활 속 물 절약에 동참해 줄 것을 당부했다.

news2349@newspim.com