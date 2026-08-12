'2026년 시흥시 시민대상' 후보자 13일부터 추천 접수

AI 핵심 요약beta
- 시흥시가 13일부터 31일까지 시민대상 후보를 추천받는다.
- 지역사회·향토문화 발전에 2년 이상 공적이 있는 개인·단체다.
- 시는 심사해 20명을 선발하고 11월 13일 시상한다.
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관내 3년 이상 거주·활동 조건...공적심사 거쳐 최종 20명 선정
[시흥=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 시흥시는 지역사회와 향토문화 발전에 이바지한 시민과 단체를 발굴해 시상하는 '2026년 시흥시 시민대상' 수상 후보자를 오는 13일부터 31일까지 추천받는다고 12일 밝혔다.
시에 따르면 '시흥시 시민대상'은 지역사회 공동체 의식 함양과 시민 복지 증진에 이바지하고 시의 위상을 높이는 데 공헌한 개인과 단체에 수여하는 시의 최고 권위 상이다.
추천 대상은 지역사회 및 향토문화 발전에 2년 이상 뚜렷한 공적이 있는 개인 또는 단체다. 공고일 기준 3년 이상 계속해서 시흥시에 거주하거나 사업장(직장 포함)을 두고 있는 개인, 혹은 시를 관할구역으로 하는 단체라면 후보자로 추천될 수 있다.
후보자 추천은 시흥시 소속 부서장, 동장, 관내 관계기관장 또는 시민 20명 이상의 연서를 통해 신청할 수 있다. 신청은 후보자 거주지 관할 동 행정복지센터를 방문하거나 우편(시흥시청 행정과) 또는 이메일로 제출하면 된다.
시는 접수된 후보자를 대상으로 적격 여부 조사와 현지 실사를 진행한 후 시민대상 공적심사위원회의 심의를 거쳐 최종 수상자 20명을 선발할 예정이다. 시상식은 오는 11월 13일 시흥아트센터 개관 행사와 연계해 개최된다.
김재성 시흥시 행정국장은 "지역사회와 향토문화 발전을 위해 보이지 않는 곳에서 묵묵히 헌신해 온 공로자들이 널리 알려질 수 있도록 시민들과 각 기관의 많은 관심과 추천을 바란다"고 전했다.
1141world@newspim.com