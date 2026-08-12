청주시, 하천·계곡 불법시설 985건 적발…"850건 원상복구 명령"

AI 핵심 요약beta
- 청주시가 12일 하천·계곡 불법시설 정비에 나섰다.
- 전수조사로 무단 점용 985건을 적발했다.
- 시민 안전 위해 미이행 시설은 강제철거한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 청주시가 여름철 집중호우에 대비해 하천과 계곡을 점거한 불법 시설 정비에 속도를 낸다.
시는 지난 6월까지 관내 하천과 계곡을 전수 조사해 무단으로 설치된 평상과 데크, 천막, 각종 구조물 등 불법 점용 시설 985건을 적발했다고 12일 밝혔다.
이 가운데 135건은 시설 소유자가 자진 철거하거나 원상 복구했다. 나머지 850건에 대해서는 원상 복구 명령과 자진 철거 계고 등 행정 절차를 진행하고 있다. 시는 정당한 사유 없이 행정 명령을 따르지 않는 시설에 대해서는 관련 법령에 따라 행정 대집행 등 강제 조치에 나설 방침이다.
이번 정비에는 재난안전특별교부세 8억 8400만 원이 투입된다. 특히 하천 구역에 설치된 불법 시설은 시민들의 자유로운 하천 이용을 제한할 뿐 아니라 집중호우 때 물의 흐름을 방해해 침수 등 재난 위험을 키울 수 있다는 게 시의 설명이다.
시는 불법 시설 정비를 통해 하천의 통수 기능을 회복하고 시민들이 안전하게 이용할 수 있는 하천·계곡 환경을 조성한다는 계획이다.
시 관계자는 "하천과 계곡은 시민 모두가 함께 이용하는 공공 자산"이라며 "불법 점용으로 공공의 안전과 이용권이 침해되지 않도록 신속하게 정비하겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com