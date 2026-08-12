[2보] 북한, 동해상 탄도미사일 발사…한미 연합 UFS 연습 반발 예상

AI 핵심 요약beta
- 북한이 12일 새벽 6시께 동해상으로 탄도미사일을 발사했다.
- 북한의 탄도미사일 발사는 6일 만이며 올해 11번째였다.
- 이번 발사는 한미 연합훈련 UFS를 앞두고 이뤄졌다.
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[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 북한이 12일 새벽 6시께 동해상으로 탄도미사일을 발사했다.
합동참모본부는 "군(軍)이 이날 새벽 6시께 북한 원산 일대에서 동해상으로 발사된 탄도미사일을 포착했다"고 발표했다.
북한의 탄도미사일 발사는 6일 만이며 올해 들어 11번째다.
합참은 "군이 추가 발사에 대비해 감시와 경계를 강화한 가운데 한미일은 북한 탄도미사일 관련 정보를 긴밀히 공유하면서 만반의 대비태세를 유지하고 있다"고 말했다.
앞서 북한은 지난 6일 오후 5시께 원산 일대에서 동해상으로 단거리 탄도미사일 1발을 발사했다. 당시 북한은 관영매체를 통해 발사 사실을 보도하지 않았다.
이번 발사는 오는 17일부터 11일간 진행되는 한미 연합훈련 '을지 자유의 방패'(UFS)를 앞두고 이뤄졌다. 한미 연합 UFS 연습에 대한 반발 차원일 수 있다는 관측이 나온다.
pcjay@newspim.com