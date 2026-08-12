두나무, 채무조정 청년 4122명 신용회복 지원

AI 핵심 요약beta
- 두나무가 12일 청년 신용회복 사업으로 3년간 4122명을 지원했다
- 신용회복위 채무조정 청년 936명에 컨설팅과 무이자 대출을 제공했다
- 멘토링 후 경제 인식·회복탄력성·재무관리 역량이 모두 높아졌다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 업비트를 운영하는 두나무는 지난 3년간 청년 신용회복 사업을 통해 4122명을 지원했다고 12일 밝혔다.
'업비트 넥스트 시리즈'는 신용회복위원회에서 채무조정 중인 만 39세 미만 청년을 대상으로 한다. 이 중 936명이 재무 컨설팅과 무이자 생계비 대출을 받았다.
476명은 재무 컨설팅과 생활비 지원을 받았다. 한국은행, 생명보험협회 등 금융권 출신 컨설턴트들이 2732건의 맞춤형 컨설팅을 진행했다. 긴급 자금이 필요한 460명에게는 최장 36개월의 무이자 생계비 대출 11억5000만 원을 지원했으며, 평균 상환율은 75.8%였다.
참여 청년들의 심리 변화도 나타났다. 3년차 멘토링 효과성 분석 결과 미래 경제상황에 대한 긍정적 인식이 27% 상승했고, 경제적 회복 탄력성은 16%, 재무관리 역량은 13% 각각 증가했다.
넥스트 시리즈는 다중부채 저소득 청년의 자산형성을 돕는 '넥스트 스테퍼즈', 신용회복을 지원하는 '넥스트 드림', 자립준비청년의 사회 정착을 돕는 '넥스트 잡' 등 3개 프로그램으로 구성돼 있다.
romeok@newspim.com