씨이랩, '파트너 서밋 개최'…진단 솔루션 'AstraMon' 공개

AI 핵심 요약beta
- 씨이랩이 19일 파트너사 대상 서밋을 연다
- GPU 진단 솔루션 AstraMon을 공식 소개했다
- AstraMon·AstraGo로 운영 최적화 확산한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 인공지능(AI) 인프라 소프트웨어 기업 씨이랩이 오는 19일 서울 강남구 오크우드 프리미어 코엑스 센터에서 리셀러 파트너사를 대상으로 'AstraGo Partner Summit 2026 in Summer'를 개최한다고 12일 밝혔다.
이번 서밋은 그래픽처리장치(GPU) 오케스트레이션 플랫폼 'AstraGo'와 연계되는 GPU 운영 진단 솔루션 'AstraMon'을 공식 소개하고, 이를 기반으로 한 파트너 사업 전략을 공유하기 위해 마련됐다.
AstraMon은 고객사의 GPU 사용 현황을 분석해 유휴 GPU, 대기 전력, 좀비 프로세스 등 운영 비효율 요소를 데이터로 식별하고 이를 비용 관점에서 진단하는 솔루션이다. GPU 자원 활용 상태를 가시화해 운영 개선이 필요한 영역을 파악할 수 있도록 했다.
씨이랩은 '측정은 AstraMon, 최적화는 AstraGo'라는 전략 아래 두 솔루션의 역할을 구분했다. AstraMon이 GPU 자원의 운영 상태와 비효율을 진단하면, AstraGo가 GPU 자원의 배분과 활용을 최적화하는 구조다. 파트너사는 이를 통해 고객의 GPU 운영 현황을 데이터 기반으로 제시하고, 진단 결과를 AstraGo 도입 제안으로 연계할 수 있다.
세미나에서는 ▲AstraMon 신제품 및 AstraGo 연계 전략 ▲HPE의 컴퓨트 인프라 동향과 플랫폼 협력 방향 ▲카이스트(KAIST)의 최신 AI 산업 및 하드웨어 인프라 동향 ▲씨이랩 파트너 정책 및 사업 협력 방안 등이 공유된다.
씨이랩은 이번 서밋을 기점으로 해당 영업 모델을 리셀러 파트너 네트워크로 확산할 계획이라고 밝혔다. 파트너사가 제품 공급을 넘어 고객의 GPU 인프라 문제를 진단하고 개선 방안을 제안할 수 있도록 영업 체계와 협력 기반을 강화한다는 방침이다.
윤세혁 씨이랩 대표는 "AI 인프라 시장이 빠르게 확대되면서 경쟁의 중심도 확보한 자원을 얼마나 효율적으로 운영하고 활용하느냐로 이동하고 있다"며 "씨이랩은 AstraMon과 AstraGo를 통해 GPU 운영의 가시성과 효율성을 높이고, 파트너 생태계와 함께 AI 인프라 운영 기준을 만들어 나가겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com