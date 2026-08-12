플래티어 '슈마커플러스', AI 대화형 검색 '젠서 디스커버리' 적용

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 플래티어가 에스엠케이티앤아이가 새로 선보인 패션·슈즈 커머스 플랫폼 '슈마커플러스'에 에이전틱 커머스 서비스 '젠서 디스커버리(genser Discovery)'를 적용했다고 12일 밝혔다.

젠서 디스커버리는 고객이 대화하듯 조건을 입력하면 인공지능(AI)이 맥락을 파악해 상품을 찾아주는 서비스다. 신규 플랫폼이 문을 여는 시점부터 기본 기능으로 탑재됐다.

이 서비스는 기존 검색 체계를 대체하지 않고 별도의 AI 검색 채널로 병행 적용하는 방식이다. 운영 중인 서비스를 변경하지 않아도 돼 자사몰의 도입 부담이 적다. 서비스형 소프트웨어(SaaS) 방식으로 제공되며, 에이전틱 검색에 최적화된 사용자환경(UI)이 함께 제공돼 통상 1~2주면 적용할 수 있다.

플래티어 로고. [사진=플래티어]

플래티어는 대화형 검색이 검색 결과 외에 고객 의도 데이터를 남긴다는 점도 도입 효과로 제시했다. 키워드 검색에는 명사 중심의 검색어만 기록되지만, 대화형 검색에서는 고객이 무엇을 왜 찾는지가 함께 축적된다는 설명이다.

슈마커플러스는 스니커즈, 스포츠화, 샌들·슬리퍼, 키즈 라인, 액세서리 등의 카테고리와 글로벌 브랜드 상품군을 갖춘 종합 슈즈 쇼핑 플랫폼이다. 슈즈는 용도와 착용 상황에 따라 고려할 조건이 많아 키워드만으로는 후보를 좁히기 어려운 카테고리로 꼽힌다.

김진일 에스엠케이티앤아이 전략마케팅본부장은 "슈마커플러스는 고객이 다양한 브랜드와 상품을 쉽고 편리하게 탐색할 수 있는 플랫폼으로 기획됐다"며 "이번 젠서 디스커버리 적용을 통해 고객이 원하는 상품을 더 빠르게 발견하고, 탐색 과정에서도 향상된 쇼핑 경험을 누릴 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

유민수 플래티어 AI CX SaaS 사업본부장은 "고객이 상황과 조건을 말하면 젠서가 그 맥락을 따라가며 후보를 좁혀준다"며 "새로 문을 여는 커머스가 에이전틱 검색을 선택 기능이 아니라 기본 기능으로 두기 시작했다는 점에서 의미가 있는 사례"라고 말했다.

플래티어의 에이전틱 커머스 플랫폼 '젠서(genser)'는 응용프로그램 인터페이스(API) 형태의 '젠서 서치(genser Search)'와 UI를 함께 제공하는 '젠서 디스커버리'로 구성된다. SaaS와 구축형 모두 제공된다.

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