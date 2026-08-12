국책은행 3사 노조 "지방 이전은 금융경쟁력 훼손"

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국회 앞 공동투쟁 선언

산은·기은·수은 노조 2500명 집결

정부에 이전 중단·노정 협의 촉구

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 한국산업은행과 IBK기업은행, 한국수출입은행 노동조합이 정부의 국책은행 지방 이전 추진에 반대하며 공동투쟁에 나섰다.

산업은행·기업은행·수출입은행 노동조합은 지난 11일 서울 여의도 국회 앞 의사당대로에서 '국책은행 3사 노조 지방 이전 저지 총력 투쟁 결의대회'를 열고 국책은행 지방 이전 계획 철회를 촉구했다고 12일 밝혔다.

국책은행 노동조합원들이 11일 오후 서울 여의도 산업은행 본점 앞에서 열린 '국책은행 지방이전 저지 총력투쟁 결의대회'에서 피켓을 흔들고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

노조는 국책은행 지방 이전이 정책금융 기능을 약화시키고 금융산업 경쟁력을 떨어뜨릴 수 있다며 정부가 추진 중인 금융기관 분산 정책을 즉각 중단해야 한다고 주장했다.

이날 집회에는 국책은행 3사 조합원을 비롯해 한국노총과 전국금융산업노동조합 지도부, 김현정 더불어민주당 의원, 한창민 사회민주당 대표 등 약 2,500명이 참석했다.

윤석구 금융노조 위원장은 대선 당시 더불어민주당과 금융노조가 정책협약을 체결한 점을 언급하며 "산업은행과 기업은행, 수출입은행은 국가 정책금융을 수행하는 핵심 기관으로 서울에 있어야 금융 경쟁력을 높일 수 있다"고 말했다.

김동명 한국노총 위원장은 "지역균형발전의 필요성에는 공감하지만 단순한 기관 이전만으로는 목적을 달성하기 어렵다"며 국책은행 기능과 국가 경쟁력, 노동자에게 미칠 영향을 충분히 검토한 뒤 정책을 추진해야 한다고 강조했다.

이어 정부와 노동계가 참여하는 실질적인 노정 협의에 나설 것을 요구했다.

국책은행 노조위원장들도 이전 계획에 대한 비판을 이어갔다. 류장희 기업은행지부 위원장은 국책은행 이전이 글로벌 금융도시 조성이라는 정부 기조와 배치된다고 주장했고, 김현준 산업은행지부 위원장은 산업은행은 글로벌 금융 인프라가 집중된 서울에 있어야 한다고 강조했다.

정은주 수출입은행지부 위원장은 국책은행을 지방으로 이전하는 것은 국가경제에 손실을 초래할 것이라고 비판했다.

집회에 참석한 김현정 더불어민주당 의원은 국가균형발전과 금융 경쟁력을 함께 고려해야 한다며 국회 차원에서 관련 논의에 힘을 보태겠다고 밝혔다.

한창민 사회민주당 대표도 국책은행 이전의 효과와 근거가 충분히 제시되지 않았다며 정책 추진 과정에서 노동자의 의견이 반영돼야 한다고 말했다.

노조는 결의문을 통해 반도체와 인공지능(AI), 미래에너지 등 국가전략산업 지원과 수출 경쟁력 강화가 중요한 시기에 정책금융기관을 지방으로 이전하는 것은 국가 경쟁력 측면에서 적절하지 않다고 주장했다.

이어 국책은행 지방 이전 저지와 정책금융 기능 수호를 위해 공동 대응을 이어가겠다고 밝혔다.

peterbreak22@newspim.com