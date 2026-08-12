'9.81파크 제주', 8월 첫주 판매액 6.4억…주간 최대

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내년 봄, 2배 규모 '9.81파크 인천공항'도 개장

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 디에스엠(DSM) 모노리스 사업부가 운영하는 9.81파크 제주가 8월 첫째 주 약 6억4000만원의 판매액을 기록했다고 12일 밝혔다.

지난 3일부터 9일까지 일주일간 기록한 이 판매액은 2020년 개장 이후 주간 기준 최고치로, 전년 동기 대비 37.8% 증가했다. 해당 기간에는 장기간 폭염이 이어져 야외 레저 활동에 비우호적인 환경이 지속됐다.

9.81파크 제주는 야외 액티비티인 그래비티 레이싱을 중심으로 스크린 스포츠, 레이저 서바이벌, 게임형 범퍼카 등 20종 이상의 실내 콘텐츠를 함께 운영하고 있다. 고객이 기상 상황에 따라 이용 콘텐츠와 동선을 선택할 수 있는 복합형 구조다.

디에스엠(DSM) 로고. [사진=DSM]

해당 기간 액티비티 이용객은 전년 동기 대비 26% 증가했다. 최고 등급인 '마스터 라이선스' 획득자 수도 22% 늘었다. 회사는 기록과 순위를 겨루는 콘텐츠 특성이 반복 이용과 재방문으로 이어지고 있다고 설명했다.

외국인 판매액은 전년 동기 대비 123% 증가했으며, 내국인 판매액도 17% 늘었다. 제주 관광시장에서 내국인 수요 둔화가 이어지는 가운데 내·외국인 고객이 함께 증가했다.

9.81파크 제주는 올해 한국야구위원회(KBO)와 협업해 '내 꿈은 KBO 981리그 응원단장' 캠페인을 진행했다. 독서 플랫폼 밀리의서재와도 연말까지 장기 협업을 진행하고 있다.

티켓 외 매출원인 리테일·F&B 부문 판매액은 43% 증가했다. 레이싱 종료 동선에 위치한 스낵 코너 '부스터트레일러'는 제주 레몬·한라봉·애월 수박 슬러시 등 지역 특산 메뉴를 확대하며 판매액이 154% 늘었다. 제주산 흑돼지 요리를 선보이는 다이닝 공간 '브로콜리지'와 라이프스타일 카페 및 굿즈 브랜드 '스페이스컵'의 판매액은 각각 48%, 41% 증가했다.

디에스엠은 제주에서 축적한 운영 경험과 사업모델을 내년 봄 개장 예정인 '9.81파크 인천공항'으로 확장할 계획이다. 9.81파크 인천공항은 제주 대비 약 2배 규모의 실내형 파크로 조성된다. 연간 약 8000만명이 이용하는 인천국제공항과 약 2600만명의 수도권 배후 수요를 기반으로 국내외 관광객을 동시에 겨냥한다.

디에스엠 관계자는 "9.81파크 제주는 폭염과 같은 외부 환경 변화에도 대응할 수 있는 콘텐츠 구성과 액티비티·리테일·F&B를 결합한 사업모델을 기반으로 성장세를 이어가고 있다"며 "제주에서 검증한 사업모델을 바탕으로 내년 인천공항 사업을 본격화해 고객 기반과 사업 규모를 확대해 나갈 것"이라고 말했다.

dconnect@newspim.com