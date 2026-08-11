전북도, 가뭄 대응 12억원 긴급 투입…농업용수 확보 '총력'

AI 핵심 요약beta
- 전북자치도가 11일 무강우로 가뭄 대응 예산을 긴급 투입했다.
- 도는 농업용수 부족 우려에 총 12억 원 규모 대책을 마련했다.
- 남원 등 가뭄 지역을 점검하고 용수 재활용 방안을 논의했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
도내 저수율 38.5%…정읍·임실 '경계' 등 9개 시군 가뭄 관리
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도는 지속되는 무강우로 농업용수 부족 우려가 커지면서 긴급 예산을 투입해 가뭄 대응과 용수 확보에 나선다고 11일 밝혔다.
전북도내 저수율은 전날 기준 38.5%로 평년의 56.0% 수준이다. 농업가뭄 단계는 정읍·임실이 '경계', 남원·완주·고창이 '주의', 김제·무주·장수·부안이 '관심' 단계로 관리되고 있다.
이에따라 전북자치도는 농식품부 '가뭄대비 용수개발사업' 국비 2억 원을 확보한 데 이어 도 재난관리기금 10억원을 추가 지원해 총 12억 원 규모의 긴급 급수대책을 추진한다.
재난관리기금은 농업용수 공급이 시급한 지역에 양수시설을 설치하고 급수차를 투입하는 데 활용한다. 도는 시·군별 가뭄 상황과 저수율, 용수 공급 여건 등을 종합적으로 고려해 필요한 지역에 신속히 지원할 방침이다.
도는 지역별 가뭄 상황을 지속적으로 점검하면서 가동 가능한 양수장비를 최대한 활용하고 용수 공급 여건에 따라 보조수원도 확보하는 등 현장 중심의 대응에 나선다.
도는 전날 가뭄 '주의' 단계인 남원시를 찾아 농업용수 공급 상황과 대응 현황을 점검했다. 현장에는 전북도와 남원시, 한국농어촌공사 관계자 등 12여명이 참석했다.
참석자들은 남원지역 가뭄 대응 상황을 공유한 뒤 '심각' 단계인 송동면 수송저수지와 수지면 마곡저수지를 찾아 저수 현황과 용수 확보 방안을 살폈다.
특히 저수지 수혜지역 말단부의 용수 부족에 대응하기 위해 하류로 흘러가는 퇴수를 양수기로 다시 활용하는 방안과 한국농어촌공사 사업지구 배수로의 퇴수 재활용 대상지를 발굴하는 방안 등을 논의했다.
민선식 전북자치도 농생명축산산업국장은 "벼 생육에 농업용수 공급이 중요한 시기인 만큼 가용 수원과 장비를 최대한 활용해야 한다"며 "시·군과 한국농어촌공사와 긴밀히 협력해 필요한 지역에 농업용수가 적기에 공급될 수 있도록 총력을 다하겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com