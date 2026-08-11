동두천시 치매안심센터, 치매인식개선 교육 실시

AI 핵심 요약beta
- 동두천시 치매안심센터가 10일 170여명에 교육을 했다
- 치매 원인·증상과 조기검진, 돌봄법을 안내했다
- 예방수칙 3·3·3과 체조, 만족도 조사도 진행했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[동두천=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 동두천시 치매안심센터는 지난 10일 동두천시니어클럽 회원과 노인역량활용 참여자 170여 명을 대상으로 치매인식개선파트너 교육을 실시했다고 11일 밝혔다.
이번 교육은 치매의 원인과 증상, 조기검진의 중요성, 치매 환자의 정신행동 증상 이해 및 대처 방법, 돌봄 방법 등을 중심으로 진행됐다.
아울러 치매안심센터의 치매 조기검진, 치매지원서비스사업, 기억쉼터 및 가족지원사업, 치매 인식개선 사업 등 주요 서비스도 함께 소개했다.
특히 치매 환자에게 나타날 수 있는 정신행동 증상과 대처법은 이론 강의와 사례 영상 시청을 병행해 이해도를 높이고 참여자들은 영상을 통해 실제 상황에 대한 대응 방법을 익히며 치매에 대한 인식의 폭을 넓혔다고 전했다.
또한 치매예방수칙 3·3·3 안내와 함께 치매안심센터가 자체 제작한 치매예방체조도 진행됐다. 교육 종료 후에는 만족도 설문을 실시해 참여자들의 의견과 개선점을 수렴하는 시간도 마련했다.
동두천시 보건소 관계자는 "치매와 더불어 살아갈 수 있는 사회적 공감대 형성과 치매 친화적 환경 조성을 위해 다양한 교육과 프로그램 운영에 최선을 다하겠다"고 말했다.
asj7376@newspim.com