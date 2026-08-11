더보이즈 영훈, 8월 팬미팅 개최…더비와 특별한 여름 예고

AI 핵심 요약beta
- 더보이즈 영훈이 29일 연세대 대강당서 팬미팅을 연다
- 팬미팅은 영훈과 더비의 교감을 담은 ‘영: 플로우 투 유’다
- 예매는 13일 오후 8시 티켓링크에서 시작한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 더보이즈 영훈이 올여름 더비(팬클럽 명)와 특별한 시간을 보낸다.
영훈은 오는 29일 오후 2시와 7시, 연세대학교 대강당에서 '2026 영훈 팬미팅 '영: 플로우 투 유(泳: Flow To You)'를 개최한다.
이번 팬미팅 타이틀 '영: 플로우 투 유'는 영훈의 이름에 사용되는 한자 '영(泳)'에서 착안했다. '헤엄치다, 흐르다'라는 뜻처럼 영훈과 더비의 마음이 물결처럼 자연스럽게 이어지는 순간을 담아낼 예정이다. 팬들과 가까이에서 호흡하며 특별한 추억을 만들어갈 영훈의 모습에 기대가 모인다.
함께 공개된 포스터에서는 영훈의 청량한 매력이 돋보인다. 초록빛 풍경을 배경으로 아이스크림을 손에 든 영훈은 싱그러운 미소로 시선을 사로잡는다. 시원한 분위기와 자연스러운 감성이 어우러져 무더운 여름날 팬들과 함께할 특별한 시간을 예고한다.
소속사 나무엑터스는 "영훈이 더비와 가까이에서 소통하고 싶다는 바람에서 시작된 팬미팅인 만큼 소중한 시간을 보내기 위해 준비에 한창"이라며 "영훈의 생일이 있는 8월에 직접 만나는 자리라 더욱 의미가 깊다. 현장을 찾은 분들께 오래도록 기억에 남을 순간을 선사할 예정"이라고 전했다.
한편 '2026 영훈 팬미팅 '영: 플로우 투 유' 예매는 오는 13일 오후 8시 티켓링크를 통해 오픈된다.
moonddo00@newspim.com