경기도 '경기잇는식탁' 8월 참여자 모집...김민지 영양사 초청

AI 핵심 요약beta
- 경기도가 12일부터 16일까지 경기잇는식탁 8월 참가자를 모집했다.
- 이번 프로그램은 29일 김민지 영양사와 식탁의 온도를 진행했다.
- 도내 농산물로 퓨전 요리를 체험하는 무료 행사로 40명을 뽑았다.
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[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도는 도내 신선한 식재료와 전문가 레시피를 연계한 식문화 체험 프로그램 '경기잇는식탁'의 8월 참여자를 오는 12일부터 16일까지 모집한다고 11일 밝혔다.
도에 따르면 '경기잇는식탁'은 식재료에 담긴 가치와 올바른 식생활을 전달하는 도민 체감형 식문화 프로그램이다.
8월 프로그램은 '랍스터 급식'으로 유명한 김민지 영양사를 초청해 '식탁의 온도'를 주제로 운영된다. 현장 영양 설계 노하우를 바탕으로 균형 잡힌 식생활과 따뜻한 한 끼의 가치를 공유할 예정이다.
조리 실습 부문에서는 도내 농산물을 활용해 '닭떡갈비비빔버거'와 '스모크불고기브리또' 등 가정에서 손쉽게 만들 수 있는 퓨전 메뉴를 선보인다.
이번 프로그램은 오는 8월 29일 오전과 오후 총 2회에 걸쳐 진행되며 회차별 20명씩 총 40명을 선착순으로 모집한다. 만 14세 이상 경기도민이나 도내 거주자라면 누구나 신청할 수 있으며 참가비는 무료다.
참여 희망자는 12일 오전 10시부터 16일 오후 6시까지 경기도농수산진흥원 누리집 공고를 확인한 뒤 네이버폼을 통해 신청하면 된다.
이문무 경기도 농업정책과장은 "이번 행사는 김민지 영양사의 아이디어와 경기도의 신선한 농산물이 만나 도민들의 식탁을 풍성하게 만들어 줄 기회"라며 "앞으로도 도민과 함께하는 먹거리 문화를 지속해서 만들어 나가겠다"고 전했다.
1141world@newspim.com