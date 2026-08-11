송강·이준영·장규리, 각기 다른 음악 세계…'포핸즈' 캐릭터 포스터 공개

AI 핵심 요약beta
- 송강·이준영·장규리가 29일 첫방 '포핸즈'를 선보인다.
- 세 청춘은 각기 다른 음악 세계와 재능을 드러냈다.
- 예술고에서 우정·사랑·경쟁·성장을 그린다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 송강, 이준영, 장규리가 '포핸즈'를 통해 서로 다른 음악 세계를 선보인다.
오는 29일 첫 방송되는 tvN 새 토일드라마 '포핸즈'가 피아니스트 강비오(송강)와 최정요(이준영), 비올리스트 홍재인(장규리)의 예술가적 면모와 인물의 핵심 키워드를 한데 담은 캐릭터 포스터를 공개, 기대감을 높이고 있는 것.
먼저 '외톨이를 자처한 완벽주의자' 강비오는 피아노 앞에서 누구보다 진지한 얼굴로 이목을 집중시킨다. 은은한 조명 아래 피아노에 기대어 깊은 생각에 잠긴 모습에서는 음악을 대하는 강비오의 진중한 마음이 묻어난다. 여기에 건반을 조심스레 어루만지는 손길까지 엿보여 한 음, 한 음에 정성을 쏟을 강비오의 섬세한 연주를 기다려지게 만든다.
최정요는 '야생의 천재 피아니스트'라는 수식어에 걸맞은 강렬한 분위기로 호기심을 더한다. 날이 선 눈빛이지만 표정은 담담해 누구에게도 쉽게 흔들리지 않을 강단이 느껴진다. 또 악보 곳곳에 자신만의 해석을 적어 넣은 흔적에서는 정답보다 본능과 감각을 믿는 최정요만의 음악 세계가 드러나 그가 들려줄 선율을 더욱 궁금케 한다.
그런가 하면 비올리스트 홍재인은 우아한 오라(Aura)로 눈길을 끈다. 부드러운 미소를 띤 그녀에게서는 주변을 편안하게 만드는 따뜻한 성품이 고스란히 전해진다. '재능을 단번에 알아보는 절대음감'답게 강비오와 최정요의 음악적 재능을 알아볼 홍재인이 비올리스트로서는 또 어떤 존재감을 발휘할지 관심이 쏠린다.
이처럼 '포핸즈'는 완벽을 추구하는 강비오, 길들여지지 않은 채 본능을 따라 연주하는 최정요, 그리고 누구보다 이들의 재능을 먼저 알아본 홍재인까지 서로 다른 방식으로 음악과 함께하는 세 청춘의 찬란한 이야기를 담아낼 예정이다. 무엇보다 이토록 다른 세 사람은 서로에게 새로운 자극점이 될 터. 강비오, 최정요, 홍재인이 어떤 영향을 주고받으며 하나의 하모니를 완성해갈지 흥미진진함이 배가되고 있다.
tvN 새 토일드라마 '포핸즈'는 음악 천재들만 모인 예술고등학교에서 만난 청춘들의 우정과 사랑, 경쟁과 성장을 그리는 드라마로 29일 밤 9시 10분 첫 방송된다.
moonddo00@newspim.com