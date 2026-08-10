济州航空韩中航线客运量大增 今年前7个月增长37.4%

纽斯频通讯社首尔8月10日电 韩国济州航空10日表示，今年前7个月，公司韩中航线运输旅客约42.73万人次，同比增长37.4%；同期提供座位约49.43万个，同比增长26.8%，在运力持续增加的同时，客流增长更快。

济州航空。【图片=济州航空提供】

数据显示，今年1月至7月，济州航空韩中航线平均客座率达到86.4%，较去年同期提高6.6个百分点。同期，旅客增幅较运力增幅高出10.6个百分点。济州航空认为，两国互免签证政策带动跨境旅游需求增长，以及短途出境游需求增加，是客流持续增长的主要原因。

从客源结构看，20岁至39岁旅客约15.85万人次，占总旅客人数的37.1%，成为韩中航线主要客群。其中，釜山至上海（浦东）、济州至北京（大兴）以及仁川至青岛等航线最受这一年龄段旅客欢迎。

今年前7个月，上述三条航线客座率分别达到89.0%、89.7%和93.5%，较去年同期分别提高2.1个、13.7个和10.8个百分点。

截至今年8月，济州航空共运营11条中国航线，包括仁川至青岛、威海、延吉、哈尔滨、佳木斯、石家庄，釜山至上海（浦东）、石家庄、张家界以及济州至北京首都、北京大兴等航线。

济州航空表示，公司正在研究年内加密或开通多条中国航线，包括韩国国土交通部今年4月新分配航权涉及的釜山至桂林、上海，大邱至上海，以及济州至成都、重庆等航线。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社