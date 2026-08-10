최정호 익산시장, 국토부 찾아 철도·도로 현안 국비 지원 요청

AI 핵심 요약beta
- 최정호 익산시장은 10일 국토부를 찾아 교통 현안을 건의했다.
- 익산역 허브와 전북권 철도 등 8개 사업 반영을 요청했다.
- 서부내륙고속도로 조기착공 등 국비 확보에 나섰다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
광역철도·국가식품클러스터 인입선·고속도로 조기 착공 등 지원 요청
[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 최정호 익산시장은 대형 교통 현안의 국가계획 반영과 국비 확보를 위해 국토부를 찾아 사업 추진의 필요성을 설명했다고 10일 밝혔다.
최 시장은 이날 철도와 도로 분야 예산 관계자들을 만나 익산의 미래 성장과 직결된 주요 교통 기반시설 사업에 대한 국가계획 반영과 국비 지원을 건의했다.
이번 방문에서는 철도 분야 5개 사업과 도로 분야 3개 사업 등 모두 8개 핵심 사업이 논의됐다.
철도 분야에서는 호남권 철도 거점인 익산역의 환승 기능을 강화하기 위한 '익산역 광역 교통 허브 구축' 기본구상 용역비와 'KTX 익산역 시설개선' 국비 증액을 요청했다.
또 전주·군산·익산을 하나의 생활권으로 연결하는 '전북권 광역철도'와 국가식품클러스터 물류 경쟁력 강화를 위한 '국가식품클러스터 인입선'을 제5차 국가철도망 구축계획에 반영해 줄 것을 건의했다.
주민 숙원사업인 '동익산역 진입도로 개설' 실시설계 용역비 지원도 요청했다. 도로 분야에서는 수도권 접근성 개선을 위한 '서부내륙고속도로 2단계(부여~익산)'의 2027년 조기 착공과 도심 교통체증 해소를 위한 '국도 23호선 대체우회도로(오산~영만)' 타당성재조사에 대한 적극적인 대응을 건의했다.
이와 함께 '백제왕궁 인접국도(1호선) 선형개선' 사업의 국도·국지도 건설계획 반영과 일괄 예비타당성조사 통과를 요청했다. 최 시장은 철도와 도로를 아우르는 광역 교통망 확충이 익산의 미래 성장동력을 확보하고 국가 균형발전을 뒷받침하는 핵심 기반이라는 점을 강조했다.
특히 국토부 차관 등을 역임하며 쌓은 교통·SOC 분야 전문성과 인적 네트워크를 바탕으로 정부 정책 방향과 사업 추진 여건에 맞춘 대응에 나섰다.
최정호 익산시장은 "국토교통 분야에서 쌓아온 행정 경험을 이제 오직 익산의 발전과 시민의 삶을 바꾸기 위해 쏟아부을 것"이라며 "정부와 끊임없이 소통하고 발로 뛰어 교통 숙원사업들을 반드시 완수해 내겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com