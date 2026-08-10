울산시, 민간 주최 행사 안전점검 확대…5000명 이상 행사 포함

AI 핵심 요약beta
- 울산시가 다음달부터 축제 안전관리계획을 재검토했다.
- 순간 최대 1000명 이상 지역축제 점검을 확대했다.
- 민간 5000명 이상 행사도 합동점검 대상에 포함했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[울산=뉴스핌] 박성진 기자 = 울산시가 축제판 안전벨트를 다시 조인다.
울산시는 다음달부터 지역축제와 민간 주최 다중운집행사의 안전관리계획을 재검토하고 현장점검을 확대한다고 10일 밝혔다.
시는 그간 사고 위험이 높은 축제를 선별 점검해 왔으나 다음 달부터는 구·군이 안전관리계획 심의를 마친 지역축제 가운데 순간 최대 관람객 1000명 이상 행사의 계획을 다시 제출받아 면밀히 검토하기로 했다.
개최일이 겹치는 등 불가피한 경우를 제외하고는 모든 현장점검에 직접 참여할 방침이다.
구·군에 신고되는 민간 주최·주관 다중운집행사 가운데 순간 최대 관람객 5000명 이상 행사도 행사 전 안전관리계획 검토와 경찰·소방 등 관계기관 합동점검 대상에 포함된다.
인기가수 공연처럼 대규모 인파가 몰리는 행사에서는 무대와 조명타워 등 가설시설물의 안전 확보 여부를 중점 확인할 계획이다. 시는 사전점검을 통해 사고 위험 요인을 먼저 걸러내겠다는 방침이다.
psj9449@newspim.com