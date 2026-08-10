국가민속문화유산 '영양 서식지' 조성 연대 기록 첫 발견

AI 핵심 요약beta
- 영양군은 10일 서석지 조성 연대 1645년을 확인했다.
- 주일재 상량문에서 을유년 서석지 축조 기록을 찾았다.
- 세계유산 추진 중인 서석지의 역사도 명확해졌다.
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'영양 서석지 세계유산 가치 발굴 기초연구 용역' 조사 과정서 발견
[영양=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북 영양군 소재 국가민속문화유산인 서석지(瑞石池)가 1645년(을유년)에 건립된 것으로 처음 밝혀졌다.
영양군은 국가민속유산 '영양 서석지'의 정확한 조성 연대를 밝힌 기록을 정자의 부속채인 주일재(主一齋) 상량문에서 발견했다고 10일 밝혔다.
영양군에 따르면 국가민속유산 '영양 서석지'는 조선 중기 학자 석문(石門) 정영방(鄭榮邦, 1577∼1650) 선생이 노년을 보내기 위해 경북 영양군 입암면 연당리에 건립한 정자 경정(敬亭)에 딸린 정원 시설이다.
1608년부터 연당에 별서(別墅)를 짓고 고향인 예천에서 왕래하던 석문 선생은 병자호란(丙子胡亂)을 피해서 연당으로 다시 들어왔을 때 별서 옆에 경정을 지은 뒤 '영양 서석지'를 조성했다. 그동안 국가유산청의 국가유산 포털 등에는 '1613년에 조성한 것으로 전해진다.'고 기록돼 있었으나 구체적인 조성 연대를 입증할 명확한 문서 자료는 없는 상태였다.
이번 발견은 영양군이 의뢰한 '영양 서석지 세계유산 가치 발굴 기초연구 용역' 조사 과정에서 확인됐다. 조사팀은 경정의 자양재(紫陽齋)에 주일재 상량문 3점이 보관되어 있음을 확인했고, 이영재 학예연구사가 이를 면밀히 분석했다.
해당 상량문은 1919년 주일재 중수 당시 후손들이 선조의 원래 상량문을 보고 옮겨 적은 것으로, 17세기 말부터 20세기 초까지 경정의 역사가 자세히 담겨 있다.
특히 3점 중 가장 먼저 작성된 상량문은 정영방 선생의 손자인 눌재(訥齋) 정요천(鄭堯天, 1639~1700) 선생이 지은 것으로 '을유년(1645년)에 이 못을 파고 서석지라고 이름 붙였다(歲乙酉 鑿斯池名曰瑞石)'라는 결정적 기록이 포함되어 있음이 확인됐다.
이번 발견으로 영양 서석지의 정확한 조성 연대(1645년)가 확정됐을 뿐만 아니라 17세기 이후 후손들에 의해 지속적으로 중수·보수돼 온 역사적 과정도 명확히 밝혀졌다. 영양군 산촌생활박물관은 유네스코 세계문화유산 등재를 추진하고 있다.
오도창 영양군수는 "세계문화유산 등재를 추진 중인 영양 서석지의 조성 연대는 물론 19세기에 정자를 새로 지었을 것이라는 일각의 의혹까지 이번 상량문을 통해 명확히 해소됐다"며 "영양 서석지가 국가민속유산을 넘어 세계인의 사랑을 받는 세계문화유산으로 등재될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
nulcheon@newspim.com