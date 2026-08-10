'퓨리어스', 9월 개봉 앞두고 액션 보도스틸 8종 공개

AI 핵심 요약beta
- 영화 퓨리어스가 10일 보도스틸 8종을 공개했다.
- 납치된 딸과 실종된 아내를 구하는 하드보일드 액션다.
- 로튼 토마토 98%, 슈퍼 어워즈 2관왕을 기록했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
로튼 토마토 신선도 98%…지난해 부산국제영화제 상영
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 영화 '퓨리어스'가 오는 9월 개봉을 앞두고 액션 장면을 담은 보도스틸 8종을 공개했다고 10일 밝혔다.
'퓨리어스'는 납치된 딸과 실종된 아내를 구하기 위해 거대 범죄 조직에 맞서는 두 남자의 이야기를 그린 하드보일드 액션 영화다.
공개된 스틸에는 주인공 왕웨이(사묘)가 오토바이를 타고 도심을 질주하거나 누군가를 피해 달아나는 모습이 담겼다. 어두운 실내에서 흉기를 든 상대와 맨몸으로 맞붙는 장면과 클럽 링 위에서 벌어지는 격투 장면 등도 공개됐다.
영화는 해외에서도 작품성을 인정받았다. 영화 평점 사이트 로튼 토마토에서 지난 7일 기준 신선도 지수 98%를 기록했다.
지난 6일 열린 '크리틱스 초이스 슈퍼 어워즈'에서는 액션 영화 부문 최우수작품상과 남우주연상을 수상했다. 주연 배우 사묘가 남우주연상의 주인공이 됐다.
국내에서는 지난해 열린 제30회 부산국제영화제 '미드나잇 패션' 섹션을 통해 관객들과 먼저 만났다. 당시 안시환 평론가는 프로그램 노트를 통해 "CG의 힘을 최소화한 채 배우의 몸이 구현할 수 있는 최대치의 액션을 날것으로 그대로 구현한다"며 작품의 액션 연출에 주목했다.
'퓨리어스'는 오는 9월 국내 개봉 예정이다.
taeyi427@newspim.com