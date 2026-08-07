전주 50+ 어른학교, 신중년 맞춤형 평생학습·사회활동 지원 확대

AI 핵심 요약beta
- 전주시가 10일부터 50+ 어른학교 시즌2 수강생을 모집했다.
- 전주·익산·김제·순창 50~64세 주민이 대상이다.
- 이달 말부터 11월까지 8개 과정으로 운영했다.
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50~64세 전주·익산·김제·순창 주민 대상 11월까지 실전형 프로그램 진행
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시는 신중년의 사회활동과 평생학습을 지원하는 '50+ 어른학교 시즌2' 수강생을 오는 10일부터 선착순 모집한다고 7일 밝혔다.
모집 대상은 전주, 익산, 김제, 순창에 거주하는 50~64세 주민이며 교육은 이달 말부터 11월까지 진행된다.
이번 프로그램은 신중년의 관심사와 인공지능 시대의 변화에 맞춰 ▲일·활동 탐색▲일상기술▲커뮤니티 중심 등 3개 분야 8개 과정으로 운영된다.
일·활동 탐색 과정은 '나의 목소리를 만나는 시간, 낭독 11기'와 '전주 역사&음식문화 영어스토리텔러 양성과정'으로 구성된다.
일상기술 과정은 생활가구 만들기, 50+ 커리어 전환을 위한 AI 교육, 퍼스널컬러와 셀프 메이크업, 신장 건강 생활치유 특강 등 실생활과 재취업에 활용할 수 있는 교육을 제공한다.
커뮤니티 중심 과정으로는 힐링 포레스트 숲 체험활동과 함께 아중천, 전북대 둘레길, 삼천변, 전주자연생태관 등에서 진행되는 '50+ 슬로우조깅 활동'을 새롭게 운영해 건강 증진과 교류 활성화를 지원한다.
참여 희망자는 전주시평생학습관 누리집에서 온라인으로 신청하면 된다.
lbs0964@newspim.com