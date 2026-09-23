국방부, 영화 '실미도' 역사왜곡 자막 바로잡았다

사형수·무기수 아닌 민간인… 1968년 창설 북파공작부대의 실제 모집 경위 반영

유족회 요청에 CJ ENM이 9월 4일부터 수정 자막 제공… OTT에도 반영 요청

국방부 과거사위·진실화해위 조사 결과 명시… "희생자·유가족 명예 회복 기여"

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 국방부가 2003년 개봉 영화 '실미도'가 부대 공작원들을 사형수·무기수 출신으로 묘사한 데 대해 역사적 사실과 다르다는 안내자막을 삽입하도록 조치했다.

영화 속 설정으로 인해 실미도 부대원들이 범죄자였다는 인식이 확산할 수 있다는 유족 측 문제 제기를 수용한 것이다.

국방부는 23일 "실미도 희생자 유족회의 요청에 따라 영화 '실미도'의 안내자막 오류를 확인하고, 지난 7월 배급사 CJ ENM에 수정 요청을 했다"며 "배급사는 지난 4일부터 수정 자막을 제공하고 있다"고 밝혔다. CJ ENM은 온라인동영상서비스(OTT) 사업자들에게도 "수정된 자막을 반영해 달라"고 요청했다.

영화 '실미도' 공식 포스터. 국방부는 23일 영화가 실미도 부대 공작원들을 특수범죄자·사형수·무기수로 묘사한 것은 역사적 사실과 다른 설정이라는 내용의 안내자막을 수정했다고 밝혔다. [사진= CJ ENM] 2026.09.23 gomsi@newspim.com

영화 '실미도'는 1968년 창설된 공군 소속 실미도 부대의 북파공작원을 소재로 제작됐다. 영화는 부대 공작원들이 특수범죄자와 사형수, 무기수 등을 중심으로 모집된 것으로 그렸다. 그러나 국방부 과거사진상규명위원회 조사 결과, 실제 실미도 부대 공작원들은 대부분 평범한 민간인 출신이었던 것으로 확인됐다.

국방부는 기존 자막이 "영화 속 훈련병들의 출신성분이나 상황 설정은 과거 또는 현재의 다른 북파공작부대 및 공작원과 무관하다"는 취지의 고지를 담았지만, 정작 영화에서 묘사한 실미도 부대 공작원들의 출신을 직접 정정하지는 않았다고 설명했다. 이에 따라 상당수 관객이 실미도 부대원들을 범죄자 출신으로 오해할 여지가 있었다는 것이다.

새로 반영된 영화 시작 전 안내자막은 "영화 '실미도'에서 부대 공작원들을 특수범죄자, 사형수, 무기수로 묘사한 것은 역사적 사실과 다르게 상황 설정된 것"이라고 명시했다. 이어 국방부 과거사진상규명위원회와 진실·화해를위한과거사정리위원회가 실미도 부대 공작원 가운데 사형수와 무기수가 없었으며, 대부분 일반 민간인이었다는 점을 규명했다고 밝혔다.

수정 자막에는 영화로 인해 고통을 겪은 실미도 부대 공작원과 유족에게 위로를 전하는 문구도 포함됐다. 국방부는 이번 조치가 실미도 부대원들의 실제 신분과 모집 경위를 국민에게 정확히 알리고, 희생자와 유가족의 명예 회복에 기여할 것으로 기대한다고 밝혔다.

실미도 부대는 1968년 '1·21 사태' 이후 북한 김일성에 대한 보복성 침투작전을 염두에 두고 창설된 북파공작부대다. 이후 작전이 실행되지 않은 채 장기간 훈련과 대기 상태가 이어졌고, 부대원들은 1971년 8월 서울로 향하던 과정에서 군과 충돌한 끝에 희생됐다.

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