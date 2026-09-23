전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.09.23 (수) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
정치 국방·안보

속보

더보기

국방부, 영화 '실미도' 역사왜곡 자막 바로잡았다

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 국방부가 23일 영화 실미도 자막을 수정했다
  • 실미도 공작원 범죄자 묘사는 사실과 달랐다
  • 유족 요청 반영해 명예회복 기대를 밝혔다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

사형수·무기수 아닌 민간인… 1968년 창설 북파공작부대의 실제 모집 경위 반영
유족회 요청에 CJ ENM이 9월 4일부터 수정 자막 제공… OTT에도 반영 요청
국방부 과거사위·진실화해위 조사 결과 명시… "희생자·유가족 명예 회복 기여"

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 국방부가 2003년 개봉 영화 '실미도'가 부대 공작원들을 사형수·무기수 출신으로 묘사한 데 대해 역사적 사실과 다르다는 안내자막을 삽입하도록 조치했다.

영화 속 설정으로 인해 실미도 부대원들이 범죄자였다는 인식이 확산할 수 있다는 유족 측 문제 제기를 수용한 것이다.

국방부는 23일 "실미도 희생자 유족회의 요청에 따라 영화 '실미도'의 안내자막 오류를 확인하고, 지난 7월 배급사 CJ ENM에 수정 요청을 했다"며 "배급사는 지난 4일부터 수정 자막을 제공하고 있다"고 밝혔다. CJ ENM은 온라인동영상서비스(OTT) 사업자들에게도 "수정된 자막을 반영해 달라"고 요청했다.

영화 '실미도' 공식 포스터. 국방부는 23일 영화가 실미도 부대 공작원들을 특수범죄자·사형수·무기수로 묘사한 것은 역사적 사실과 다른 설정이라는 내용의 안내자막을 수정했다고 밝혔다. [사진= CJ ENM] 2026.09.23 gomsi@newspim.com

영화 '실미도'는 1968년 창설된 공군 소속 실미도 부대의 북파공작원을 소재로 제작됐다. 영화는 부대 공작원들이 특수범죄자와 사형수, 무기수 등을 중심으로 모집된 것으로 그렸다. 그러나 국방부 과거사진상규명위원회 조사 결과, 실제 실미도 부대 공작원들은 대부분 평범한 민간인 출신이었던 것으로 확인됐다.

국방부는 기존 자막이 "영화 속 훈련병들의 출신성분이나 상황 설정은 과거 또는 현재의 다른 북파공작부대 및 공작원과 무관하다"는 취지의 고지를 담았지만, 정작 영화에서 묘사한 실미도 부대 공작원들의 출신을 직접 정정하지는 않았다고 설명했다. 이에 따라 상당수 관객이 실미도 부대원들을 범죄자 출신으로 오해할 여지가 있었다는 것이다.

새로 반영된 영화 시작 전 안내자막은 "영화 '실미도'에서 부대 공작원들을 특수범죄자, 사형수, 무기수로 묘사한 것은 역사적 사실과 다르게 상황 설정된 것"이라고 명시했다. 이어 국방부 과거사진상규명위원회와 진실·화해를위한과거사정리위원회가 실미도 부대 공작원 가운데 사형수와 무기수가 없었으며, 대부분 일반 민간인이었다는 점을 규명했다고 밝혔다.

수정 자막에는 영화로 인해 고통을 겪은 실미도 부대 공작원과 유족에게 위로를 전하는 문구도 포함됐다. 국방부는 이번 조치가 실미도 부대원들의 실제 신분과 모집 경위를 국민에게 정확히 알리고, 희생자와 유가족의 명예 회복에 기여할 것으로 기대한다고 밝혔다.

실미도 부대는 1968년 '1·21 사태' 이후 북한 김일성에 대한 보복성 침투작전을 염두에 두고 창설된 북파공작부대다. 이후 작전이 실행되지 않은 채 장기간 훈련과 대기 상태가 이어졌고, 부대원들은 1971년 8월 서울로 향하던 과정에서 군과 충돌한 끝에 희생됐다.

gomsi@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
추석 연휴 내내 흐리고 비 소식 [서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 올해 추석 연휴에는 흐린 날씨와 비 소식으로 밤에 보름달을 보기 어려울 전망이다.  기상청은 22일 정례 예보브리핑에서 연휴 첫날인 24일을 맑다가 추석 당일인 25일에는 흐린 날씨 속에서 일부 지역에 비가 내리겠다고 예보했다. 이번 추석에는 흐린 날씨가 계속되며 밤하늘이 두꺼운 구름에 가려 보름달을 보기 어려울 전망이다. [사진 = 뉴스핌DB] 현재 우리나라는 북쪽 고기압 영향으로 맑은 가운데 아침과 저녁에는 선선하고 낮에는 기온이 오르는 가을 날씨를 보이고 있다. 오는 24일부터 고기압 가장자리에 들면서 구름이 많은 날씨로 접어들겠다. 오는 25일 새벽부터 오전 사이에는 강원 동해안과 산지, 경북 북부 동해안에 비가 내리는 곳이 있겠다. 늦은 밤에는 중부지방부터 비가 시작되겠다. 기상청은 "구름 양이 점차 증가하고 다층운이 겹치면서 구름이 두꺼워진다"며 "중부지방에는 비가 시작되고 26일로 넘어가면서 남부지방에도 비가 내리기 때문에 이번 추석에는 보름달을 보기 어려울 것"이라고 설명했다. 오는 26일에는 중부지방과 남부지방이 모두 흐리겠다. 전날 밤부터 중부지방에서 내리던 비는 새벽까지 이어진 뒤 그치겠다. 다만 남쪽에서 저기압이 접근하면서 남부지방과 제주도를 중심으로 비가 내리겠다. 오는 27일에는 비를 몰던 저기압이 동쪽으로 빠져나가면서 제주도에만 오전까지 비가 내리겠다. 중부지방은 북쪽에서 다시 확장하는 고기압의 영향을 받아 구름이 많겠다. 흐린 날씨와 비 영향으로 연휴 기간 기온은 점차 낮아지겠다. 다음 주인 오는 29일 이후에는 우리나라 주변 기압골과 열대요란의 발달 위치 및 강도에 따라 비가 내릴 가능성이 있다. jason14@newspim.com 2026-09-22 14:53
사진
대미투자 1호 '텍사스 발전소' 국회 보고 [서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 정부가 대미 전략적 투자 1호 사업으로 검토 중인 미국 텍사스 복합화력발전소 사업에 대해 상업적 합리성이 있다고 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회에 보고했다. 야당인 국민의힘은 사업이 아직 개발 단계인 만큼 수익성과 향후 변수에 대한 보다 면밀한 검토가 필요하다는 입장을 전달했다. 국민의힘 소속인 김성원 국회 산업통상자원중소벤처기업위원장은 22일 정부의 대미 투자 관련 비공개 보고를 받은 뒤 기자들과 만나 "오늘 주된 안건은 텍사스 복합화력발전소 관련 보고였다"며 "그 외 원전 프레임워크와 알래스카 개발 관련 진행 상황에 대해서도 설명을 들었다"고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 김성원 위원장이 12일 서울 여의도 국회에서 열린 제438회 국회(임시회) 제01차 산업통상자원중소벤처기업위원회 전체회의에서 의사봉을 두드리고 있다. 2026.08.12 jk31@newspim.com ◆"국회 동의까지는 특별법상 거론되지 않은 상황" 산자위 야당 간사를 맡고 있는 구자근 국민의힘 의원은 "정부에서는 텍사스 복합화력발전소와 관련해 20년간 상환 계획을 놓고 투자금 이상을 회수할 수 있어 상업적 합리성이 있다고 판단했다"고 설명했다. 구 의원은 "아직 개발 단계이기 때문에 이 과정에서 다른 어떤 변수가 있을지 우려 사항이 제기됐다"며 "상업적 합리성 부분에 있어서 신중을 기해야 한다고 전달했다"고 말했다. 김 위원장도 "정부에서는 상업적 합리성이 담보됐다고 하지만 그 점에 대해서 상당한 우려를 표했다"며 "앞으로 대미 협상 과정에서 좀 더 국익에 맞는 협상을 하기를 당부했다"고 말했다. 대미 투자 사업에 대한 국회 동의 필요성과 관련해 김 위원장은 "상업적 합리성이 담보됐다고 보고됐기 때문에 국회 동의까지는 특별법상 거론되지 않은 상황"이라고 설명했다. 대미 투자 관련 양해각서(MOU) 체결 시점은 아직 정해지지 않았다. 김 위원장은 "대미 협상 후 결정하기로 돼 있기 때문에 조만간 되리라고 생각하지만 아직 날짜가 정해진 것은 아니다"라고 말했다. 이날 구체적인 사업성 보고는 텍사스 발전소 사업을 중심으로 이뤄졌다. 원전과 알래스카 개발 사업에 대해서는 향후 별도 절차가 진행될 예정이다. 김 위원장은 추가 검증 필요성에 대해 "1호 사업에 대해서만 한 것"이라며 나머지 사업에 대해서는 "절차를 또 밟아야 한다"고 밝혔다. oneway@newspim.com 2026-09-22 12:20

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동